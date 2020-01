Ein Streit zwischen Herrchen und Frauchen ist nahe dem schwäbischen Ettringen eskaliert. Zwei freilaufende Hunde einer 42-Jährigen hatten sich dem angeleinten Tier eines 75-Jährigen genähert. Der Mann besprühte die Hunde mit Pfefferspray, alle Beteiligten gingen dann weiter ihres Weges, wie die Polizei in Bad Wörishofen am Samstag mitteilte. Als später einer der Hunde wegen Augenproblemen "viel blinzeln musste", habe die Halterin den älteren Herrn zur Rede stellen wollen. Die Unterhaltung habe allerdings in einer Schlägerei geendet, hieß es. Die Frau bekam Pfefferspray in die Augen. Der Senior trug von Schlägen seiner Kontrahentin eine Platzwunde am Kopf davon. Beide bekommen nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Hunde kamen unversehrt davon.