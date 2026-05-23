An den Hauptreisetagen wurden Orte wie Frasdorf von Autofahrern geplagt, die den Stau auf der Autobahn umgehen wollten. Seit einigen Monaten soll ein Durchfahrverbot genau das verhindern. Wirkt die Regelung? Ein Besuch.

Um kurz nach zehn geht die Feuerwehrsirene los. Hoffentlich, sagt Daniel Mair (CSU), ist jetzt kein Unfall auf der Autobahn passiert, der einen Stau verursacht. Sonst ist gleich wieder Chaos in seinem Ort. Frasdorf ist an diesem Samstagvormittag genau so, wie man es sich vorstellt: beschaulich und ruhig, ein Idyll vor der Postkartenkulisse des Chiemgaus. Doch sie kennen es hier auch ganz anders.