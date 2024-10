Am Sonntag war der letzte Franken-Tatort mit Dagmar Manzel zu sehen. Was direkt zu Manfred Hofmann führt, der sich 2015 im SZ-Gespräch über eine Feststellungsklage gegen den Bayerischen Rundfunk Gedanken gemacht hat. Im Bereich der Serien-Produktion, einer Königsdisziplin der Landessendeanstalten, gehe der BR – so seine Arbeitsthese – exakt so vor: „ Immer nur Altbayern, Altbayern, Altbayern .“ Das sei schlicht ungerecht, entspreche nicht dem Gleichbehandlungsgrundsatz.

Nicht wenige dürften ein klares (und überschaubar positives) Bild von Menschen haben, die sich notorisch über angebliche regionale Benachteiligung einen Kopf machen. Es gibt auch einen, je nach Region divergierenden, Terminus technicus dafür: chronischer Jammer-Franke, respektive Jammer-Schwabe.

Nur: Der Petent Hofmann entspricht dem Kopfkino vom querulatorischen Regional-Rumheuler so gar nicht. Der Rechtsanwalt wirkt eher wie einer, der mit Juristen zur Verfügung stehenden analytischen Mitteln – und etwas empirischer Anstrengung – schlicht Tatsachen zu benennen versucht.

Empirie würde es dafür freilich kaum brauchen. Wer kurz darüber nachsinnt, welche – hinreißenden – BR-Serien in der Republik zu Legenden geworden sind und wo diese regional verortet waren, der wird bestimmte Serien-Landstriche in Bayern kaum finden. Andere schon: Münchner Geschichten, Irgendwie und Sowieso, Die Hausmeisterin, Polizeiinspektion I, Monaco Franze und so weiter.

Das hat Hofmann moniert. Wollte sich dadurch, als Bamberger, jedoch nicht in seiner Regionalehre verletzt sehen. Sondern lediglich darauf hinweisen, dass das (schon angesichts überall gleich verrichteter Rundfunkbeiträge) so nicht in Ordnung sei. Und das nicht zuletzt deshalb, weil man die Werbewirkung solch fantastisch gemachter Fernsehproduktionen gar nicht überschätzen könne. Und – als Landessendeanstalt – schlicht ein verzerrtes Bild eben jenes Landes produziere.

Klar hat der Jurist mit den üblichen Verspottungs-Reflexen gerechnet. Ja, hätte denn der BR auch nur auf eine dieser famosen Serien verzichten sollen – zugunsten von Regionalproporz? Natürlich nicht. Nur sollte ein gebührenfinanzierter Sender solche Versuche auf wenigstens annähernd vergleichbare Weise auch aus anderen Regionen Bayerns in Angriff nehmen, sagt der Anwalt.

SZ Plus Abschied vom „Tatort“ : Jetzt ist auch mal gut Dagmar Manzel verabschiedet sich vom Franken-„Tatort“ – nicht mit einem Knall, sondern so, wie sie ihre Kommissarin gespielt hat: mit Stil. Ein Treffen mit einer, die klar sieht. Von Peter Laudenbach

Warum man daran erinnern darf? Nun, als vor 20 Jahren Stimmen unüberhörbar wurden, ob womöglich auch mal – so kühn-exotisch das für manche noch klingen mochte – ein „Tatort“ aus dem Norden Bayerns irgendwie angemessen wäre (WDR und SWR verorteten ihre „Tatorte“ da seit Jahrzehnten bereits an mehreren Schauplätzen), war der Spott kaum zu bändigen.

Die Gegenargumente, zu der Zeit auch in (nicht immer offiziellen) Gesprächen mit BR-Leuten zu hören, ebenfalls nicht. Sinngemäß lauteten die so: kein Geld, keine passenden Schauspieler, 160 Kilometer entfernt, schwer vermittelbarer Dialekt, kein Bock, keine gescheiten Produktionsbedingungen, ungute Quoten-Erwartung, nicht München – und warum überhaupt?

Irgendwann wurde der Druck doch zu groß, vor neun Jahren war der erste Tatort aus Franken zu sehen. Der gilt heute – oh Wunder, oh Wunder – als einer der beliebtesten der Republik.

Das mit den Serien? Versuche im Sinne des Juristen Hofmann hat der BR durchaus unternommen. Eher zaghafte allerdings. Mit „Heimatkrimis“ etwa. Wird schon noch.

Und das mit der Klage? Wirkt natürlich maximal humorlos, Hofmann hat sie dann doch nicht eingereicht. Behalte sich das aber weiter vor, sagt er auf Nachfrage.