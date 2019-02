3. Februar 2019, 18:48 Uhr Frammersbach 40-Tonner auf Abwegen

Im Vertrauen auf sein Navi hat sich der Fahrer eines Lastwagens in Frammersbach (Landkreis Main-Spessart) völlig verfahren. Anwohner riefen die Polizei, weil der 55-Jährige in der schmalen Straße eines Wohngebietes feststeckte. Beim Versuch eine enge Kurve zu umfahren, rammte der Sattelzug noch eine Hauswand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr konnte nach fünf Stunden das 16 Meter lange Gefährt wieder auf die nahe Bundesstraße lotsen. Der Sattelzug hatte Holz geladen. Warum der slowakische Lkw-Fahrer am Samstag eisern dem Routenvorschlag folgte, sollen die Ermittlungen klären.