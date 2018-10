22. Oktober 2018, 18:48 Uhr Fraktionsklausur Geschrumpfte SPD diskutiert über Zukunft

Bei ihrer dreitägigen Fraktionsklausur von Dienstag bis Donnerstag will die stark geschrumpfte SPD-Fraktion im Landtag darüber diskutieren, wie sie sich neu sortiert. Es gibt den Vorschlag, den Vorstand von fünf auf drei Mitglieder zu verkleinern. Einige plädieren dafür, Posten vor allem nach Leistung zu besetzen und nicht nach dem Regionalproporz. Auch über künftige Schwerpunkte in den Ausschüssen wird beraten. Es wird davon ausgegangen, dass die SPD-Fraktion mit 22 Abgeordneten nur noch zwei Personen pro Ausschuss entsenden kann und Anspruch auf einen Vorsitz und einen stellvertretenden Vorsitz hat. In der vergangenen Legislaturperiode stellte die SPD noch drei Vorsitzende und vier Stellvertreter. Über ihren neuen Fraktionsvorsitz wird sie am Donnerstag abstimmen. Der Münchner Landtagsabgeordnete und Umweltpolitiker Florian von Brunn ist bis jetzt der einzige Bewerber. Für den Zeitpunkt seiner Bewerbung - die Stimmen waren noch nicht ausgezahlt - entschuldigte er sich in der Fraktion. Als mögliche Gegenkandidaten werden die Landtagsabgeordneten Horst Arnold aus Mittelfranken und Inge Aures aus Oberfranken gehandelt.