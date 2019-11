Der Zustand der Wälder in Bayern hat sich wegen lang anhaltender Trockenperioden, Stürmen und Schädlingen zuletzt noch einmal drastisch verschlechtert. Der mittlere Nadel- und Blattverlust aller Baumarten, mit dem der Zustand der Wälder beurteilt werden kann, hat im vergangenen Jahr überdurchschnittlich zugenommen, ebenso die sogenannte Schadholzmenge - also die Holzmenge, die beispielsweise durch den Borkenkäfer schwer geschädigt ist. Der Klimawandel stelle die Wälder im Freistaat vor bisher nicht gekannte Herausforderungen, sagte Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) bei der Vorstellung der neuen Waldzustandserhebung am Mittwoch im Agrarausschuss des Landtags. Trockenperioden, Orkane und Gewitterstürme bedrohten das "grüne Drittel Bayerns", warnte sie. Man müsse deshalb beim Waldumbau von Nadel- in klimaresistentere Mischwälder mehr Tempo machen. "Wir müssen die richtigen Schritte schnell tun, denn die Zeit läuft uns davon", mahnte die Ministerin. Bis Ende des Jahres rechnen die Forstexperten im Ministerium mit bis zu zehn Millionen Festmetern Schadholz. "Das ist ein Vielfaches dessen, was wir aus den letzten Jahren kennen", sagte Kaniber. "Vor allem der Borkenkäfer verursachte bayernweit erneut schwere Schäden."