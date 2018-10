30. Oktober 2018, 18:53 Uhr Folge des Klimawandels Wanzen breiten sich aus

Immer mehr Wanzen tummeln sich im Freistaat. Ein Grund dafür sei der Klimawandel, sagte die Nürnberger Schädlingsbiologin Eva Scholl. "Die meisten Wanzen sind wärme- und trockenheitsliebend. Weil es vor allem in Ballungsräumen immer wärmer wird, gibt es auch mehr Wanzen." 2018 sei mit seinem langen Sommer optimal gewesen. Laut BN in Bayern gibt es weltweit 40 000 Wanzenarten. In Deutschland sind es 900, in Bayern 800. Die in Deutschland auftretenden Sechsbeiner seien für den Menschen zwar unangenehm, aber harmlos. Häufig zu beobachten sind die Amerikanische Kiefernwanze oder in einigen Regionen die Grüne Stinkwanze. Solche Arten sind zu unterscheiden von Blutsaugern wie Bettwanzen, die Krankheiten übertragen und Menschen damit auch gefährlich werden können.