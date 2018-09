4. September 2018, 18:48 Uhr Förderung Eigenheimzulage kann nun beantragt werden

Die von Ministerpräsident Markus Söder in der Regierungserklärung angekündigte Eigenheimzulage kann von sofort an abgerufen werden. Wer eine Wohnung kaufen oder ein eigenes Haus bauen will, erhält dafür einmalig 10 000 Euro vom Staat. Allein für das Jahr 2018 habe der Freistaat 150 Millionen Euro vorgesehen, teilte Bauministerin Ilse Aigner nach der Kabinettssitzung am Dienstag mit. Insgesamt gebe die Regierung in diesem Jahr 886 Millionen Euro für die Wohnraumförderung aus. "Eigenheim ist die beste Altersvorsorge", sagte Aigner. Voraussetzung für den Erhalt der Eigenheimzulage ist jedoch eine bestimmte Einkommensgrenze. Sie liegt je nach dem zu versteuernden Einkommen für Alleinstehende bei 50 000 Euro, für Haushalte ohne Kinder bei 75 000 Euro, für Familien mit einem Kind bei 90 000 Euro und für Familien mit zwei Kindern bei 105 000 Euro. Für jedes weitere Kind erhöht sich der Betrag um jeweils 15 000 Euro.