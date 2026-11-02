Ein paar Lichterketten leuchten schon rund um den Nürnberger Hauptmarkt. Auch auf dem Platz im Zentrum der Altstadt haben die Arbeiten an Holzhütten und Tannenzweigdekorationen begonnen – am 27. November eröffnet hier der Christkindlesmarkt, Bayerns und Deutschlands berühmtester seiner Art. Etwa zwei Millionen Menschen haben den Markt im vergangenen Jahr nach Angaben der Stadt besucht.

Ausgereizt ist das Potenzial damit aber offenbar nicht, jedenfalls aus Sicht von Easyjet. Die britische Fluggesellschaft fliegt nun auch Nürnberg an, von drei Airports und einem Aeroporto aus. Am Montag landete, kommend aus dem englischen Manchester, die erste Easyjet-Maschine am Albrecht-Dürer-Airport. Von 19. November an folgen die Verbindungen mit London-Gatwick, von 23. November an mit London-Luton und vier Tage später mit Mailand-Malpensa – jeweils zwei- bis viermal pro Woche und vorerst bis März.

Ausschlaggebend waren für Easyjet dem Vernehmen nach zuvorderst die Flüge nach Franken, unter anderem wegen des Christkindlesmarktes. Dies erklärt auch die ungewöhnliche Beschränkung auf die kalten Monate, sind doch übers Jahr hinweg betrachtet die meisten Flugreisenden in den Sommermonaten zu verzeichnen. Der Nürnberger Markt sei gerade im Winterhalbjahr „aufgrund der internationalen Nachfrage, getrieben durch den Weihnachtsmarkt und die NürnbergMesse, sehr attraktiv“, erklärte Stephan Erler, Country Manager Deutschland bei Easyjet.

Flughafen-Geschäftsführer Michael Hupe (l) und Easyjet-Deutschland-Chef Stephan Erler warten auf dem Rollfeld auf den ersten Easyjet-Flieger, der am Flughafen Nürnberg landet. Foto: Daniel Löb/dpa

Weniger attraktiv sind allerdings derzeit oft die Kosten, gerade die beim Kerosin. Nicht nur an der Autotankstelle zahlt man seit Beginn des Iran-Kriegs mehr als vorher. Ryanair – ebenfalls in Nürnberg vertreten – meldete auch deshalb an diesem Montag, im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres vor Steuern gut 15 Prozent weniger verdient zu haben. „Sofern es nicht zu einer raschen Lösung des Nahostkonflikts kommt, gehen wir davon aus, dass die Preise für Flugkraftstoff bis weit ins Jahr 2027 hinein auf einem hohen Niveau bleiben werden“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

Höhere Treibstoffkosten wiederum bedeuten in der Regel steigende Ticketpreise. Laut einer Auswertung des Bundesamts für Statistik haben sich viele internationale Flüge zuletzt deutlich verteuert. Wer etwa im ersten Halbjahr ins europäische Ausland fliegen wollte, musste im Schnitt mit gut 11,5 Prozent mehr rechnen, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.

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Die Folgen sind auch an den drei großen bayerischen Flughäfen messbar, allerdings bislang ganz unterschiedlich. Fürs erste Halbjahr 2026 verzeichnete das Landesamt für Statistik zwar im Vergleich zu 2025 insgesamt weniger Flugbewegungen und Passagiere. Im Einzelnen aber wurden nur für den mit Abstand größten Flughafen, den Münchner, sinkende Fluggastzahlen notiert. In Nürnberg meldete man hingegen mit rund zwei Millionen Reisenden ein Plus von 6,3 Prozent. Und der Flughafen Memmingen erzielte mit 1,8 Millionen Passagieren sogar einen Zuwachs von 7,8 Prozent.

Denn in den Urlaub fliegen oder Verwandte anderswo besuchen, das wollen viele Menschen weiterhin. Und der Wettbewerbsdruck gilt in der Luftfahrt als grundsätzlich groß, unter den Airlines und unter den Flughafengesellschaften. Die in Memmingen hat kürzlich viel Geld unter anderem in zusätzliche Gates investiert. Das soll Billigflieger wie Ryanair an den Standort binden, auch in Zeiten von Spar- und Streichungsplänen. Als erfolgreich gilt im Allgäu außerdem die Kombination aus klassischen Urlaubszielen und Osteuropa-Anbindung – für Menschen, die etwa in Rumänien ihre Wurzeln haben und in Deutschland, Österreich oder der Schweiz leben.

In Nürnberg zielen die neuen Easyjet-Verbindungen vor allem auf Reisende von und nach Großbritannien. Dass dadurch weitere Verbindungen auf dem Flugplan stehen, könnte in Stadt und Umgebung jedoch nicht alle erfreuen. Vor allem wegen Nachtflügen gab es zuletzt Ärger; zu laut, zu viele, klagten Anwohnerinnen und Anwohner. Im September demonstrierte eine Bürgerinitiative auf dem Kornmarkt für ein Verbot von touristischen Nachtflügen, nach eigenen Angaben kamen rund 1000 Menschen.