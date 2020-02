Vom Abschiebe-Flug Richtung Kabul sollen an diesem Mittwoch auch drei afghanische Familienväter aus dem Freistaat betroffen sein. Zu ihnen zählt nach Angaben des Bayerischen Flüchtlingsrats der Vater eines fünf Monate alten Mädchens. Der sei einer ordentlichen Arbeit nachgegangen, bis ihm dies von der Ausländerbehörde verboten worden sei. Auch habe er sich mit Erfolg darum bemüht, alle Papiere heranzuschaffen. Der Schutz der Familie, so erklärte ein Sprecher des Flüchtlingsrates, gelte offenbar nicht für junge Afghanen. Bei ihnen nehme es die CSU offenbar in Kauf, dass die Betroffenen "über nicht absehbare Zeit von ihren Familien getrennt werden".

© SZ vom 12.02.2020 / dm Feedback