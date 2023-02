Kommentar von Olaf Przybilla

Zum zweiten Mal innerhalb von sieben Wochen ist am Montag ein Häftling aus einem Gerichtsgebäude in Bayern getürmt - und es dauerte wenige Stunden, da gab Georg Eisenreich, Vertreter einer großen bayerischen Oppositionspartei, eine saftige Stellungnahme ab. Jedenfalls las es sich so. Tatsächlich ist Eisenreich Justizminister, aber distanzierter und missbilligender hätte das auch ein Nichtregierungspolitiker kaum hinbekommen. Insofern durften Adressaten diesmal besonders dankbar sein über eine einordnende Angabe in Klammern, die in dem Statement als Service mitgeliefert worden ist: "Georg Eisenreich (CSU, 52 Jahre)".