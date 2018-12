20. Dezember 2018, 18:56 Uhr Flintsbach Geisterfahrt endet tödlich

Ein 87 Jahre alter Geisterfahrer ist auf der Autobahn 93 zwischen Brannenburg und Oberaudorf mit seinem Auto frontal in einen Lastwagen gekracht und dabei tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei mit. Der Autofahrer sei bei dem Unfall in der Nacht zu Donnerstag in Höhe von Flintsbach (Landkreis Rosenheim) in seinem Wagen eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Laut Polizei, ist der 61 Jahre alte Lastwagenfahrer bei dem Zusammenprall leicht verletzt worden. Die A 93 war den Angaben zufolge mehrere Stunden lang komplett gesperrt.