16. Juli 2019, 18:44 Uhr Fischen im Allgäu Uneinsichtige Autofahrer

Beim Unterricht einer Kindergartengruppe an einem Zebrastreifen hat die Polizei mehrere Autofahrer maßregeln müssen. Während die Vorschüler in Fischen im Allgäu das Überqueren der Straße übten, hielten sich so viele Autofahrer nicht an die Verkehrsregeln, dass der zuständige Beamte bei der nächsten Übung am Montag Verstärkung mitbrachte. Fünf Autofahrer wurden wegen Verstößen angehalten und angezeigt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Jetzt werde geprüft, ob die uneinsichtigen Erwachsenen neben einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg auch Nachsitzen in Sachen Verkehrserziehung bekommen können.