Dass Sauberkeit und Hygiene das Wohlbefinden stärken, wird heutzutage niemand bezweifeln. Große Teile der Bevölkerung duschen, waschen und besprühen sich leidenschaftlich - was aber in Zeiten des Klimawandels säuerliche Ausdünstungen nicht total unterbindet. Trotzdem sind die Ansprüche so hoch wie noch nie. Sauberkeit dient längst auch der Repräsentation. Die Höhe einer Zivilisation wird heutzutage am Stand der Hygiene gemessen. Körper, Kleidung, Bett, Tisch und Boden sollen möglichst klinisch rein sein, die Nahrung soll keimfrei und unverdorben sein. Das führt dazu, dass ein schrumpeliger Apfel aus dem Naturgarten weniger Ansehen genießt als eine gelackte Schönlingsfrucht aus dem Supermarkt.

Die ins Philosophische hineinlappenden Fragen des Sauberkeitskults und der Hygiene sind zurzeit Thema einer Ausstellung im Freilichtmuseum Finsterau. Die Ausstellung betrachtet sowohl Dinge, die der Sauberkeit bedürfen als auch Werkzeuge und Geräte, die diesem Zweck dienen.

Manche Utensilien der Hygiene sind zweckmäßig bis zur Gegenwart, etwa Bürsten und Besen, Seife und Rasierapparat. Manches findet sich nur noch im Museum, etwa Teppichklopfer, Waschbrett und Spucknapf. Apropos Teppichklopfer: Mit seiner Hilfe wurde nicht nur der Staub bekämpft. Landete er auf Kindergesäßen, diente er eher der sittlichen Reinlichkeit.

Im 19. Jahrhundert, dem Zeitalters des rapiden Wachstums der Städte und der Ökonomisierung der Landwirtschaft, wurde die Hygiene ein Topthema. Für jeden Bürger sollten nun sauberes Trinkwasser, Ärzte und Bildung verfügbar sein. Werkzeuge wie Besen und Bürste, Mittel wie Seife und Sand, Einrichtungen wie eine befestigte Miststatt am Bauernhof und die Kanalisation in der Stadt mussten erfunden und erprobt werden. Ein mühsamer Prozess, waren doch bis weit nach dem Krieg auf vielen Bauernhöfen noch Federvieh, Wäsche und Abtritt unter einem gemeinsamen Dach vereint. Die Menschen teilten ihr Leben oft noch mit Nutzvieh, Vögeln und Nagern und hatten große Mühe, ihre Vorräte vor dem Verderben zu bewahren.

Der Handel förderte das Streben nach Sauberkeit. Bürstenhändler und Hausierer zogen mit ihrer Ware übers Land. Wie sich das Wäschewaschen gewandelt hat, zeigen Utensilien wie Waschbretter, eine handgetriebene Bottichwaschmaschine und nicht zuletzt die legendäre AEG Lavamat-Waschmaschine Nova Regina von 1965.

Dennoch: "Was sauber ist, wird sozial vereinbart, ist geschichtlich wandelbar und individuell geprägt", sagt Martin Ortmeier, der Leiter des Museums Finsterau. Zigarettenrauch war einmal Teil der Wirtshauskultur, heute undenkbar. Sind die schwarz verharzten Hände eines Holzhauers schmutziger als die gefeilten und gebürsteten Nägel des Aktienhändlers? Und was ist mit der Rotznase eines geliebten Kindes? Gewiss, sagt Ortmeier. "Sauberkeit ist immer relativ."

Sauberkeit zu jeder Zeit. Hygiene auf dem Land, Museum Finsterau, bis 31. Oktober, tägl. 9-17 Uhr.