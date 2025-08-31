Der Mittelfinger ist das zentrale Sportgerät bei den bayerischen Meisterschaften im Fingerhakeln. In Mittenwald geben mehr als 100 gstandne Männer dabei alles, um sich gegenseitig über den Tisch zu ziehen.

Von Florian Fuchs, Mittenwald

Der Gau Auerberg hat gerade bei den unter 18-Jährigen die Plätze eins bis sechs abgeräumt, jetzt kommen die Junioren: 18 bis 21 Jahre. Aber wer denkt, dass jetzt die Isartaler oder die Veranstalter vom Werdenfelser Land was reißen, der irrt gewaltig. Manuel Mangold von den Auerbergern braucht nicht einmal im Finale lange, seinen Kontrahenten zieht er in ein paar Sekunden über den Tisch. Damit ist Mangold bayerischer Meister, er nimmt das beglückt, aber schon auch mit einer gewissen Routine zur Kenntnis. 20 Jahre ist er alt, aber all seine Titel – er muss kurz überlegen – da weiß er gar nicht mehr, wie viele er schon gewonnen hat.