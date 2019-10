Zum zweiten Mal können sich Pflegebedürftige und deren Angehörige über eine staatliche Finanzspritze freuen. Bis Mitte Oktober soll das Pflegegeld rund 290 000 Mal ausgezahlt werden, wie Pflegeministerin Melanie Huml am Sonntag sagte. Für die meisten kommt der Zuschuss von 1000 Euro das zweite Jahr in Folge, für etwa 30 000 Menschen zum ersten Mal. Weitere 60 000 Betroffene, die das Pflegegeld bereits zu Beginn des Jahres erhalten haben, sollen im nächsten Januar die zweite Zahlung bekommen. Anspruch auf den staatlichen Zuschuss haben Pflegebedürftige in Bayern ab Pflegegrad zwei. Das Pflegegeld stärkt Huml zufolge deren Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe. "Mit dem Geld können sich Pflegebedürftige etwas gönnen, was sie sich in ihrem normalen Alltag nicht leisten können. Sie können auch Angehörigen und anderen Menschen, die sie bei der Bewältigung ihres schwierigen Alltags unterstützen, eine finanzielle Anerkennung zukommen lassen." Pflegebedürftige, die bisher kein Pflegegeld beantragt haben, können dies noch bis Ende des Jahres tun. Ist der Antrag genehmigt, muss er nicht jedes Jahr neu gestellt werden. Fallen die Anspruchsvoraussetzungen aber weg, muss die Landespflegegeldstelle unverzüglich informiert werden.