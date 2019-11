Wenn heute in Landshut von Hoflieferantentum die Rede ist, dann geht es oft ums Café Belstner, eine Landshuter Institution, wie man so sagt. Das Café, 1868 eröffnet, wirbt mit dem früheren Titel des königlich-bayerischen Hoflieferanten und betont auf seiner Homepage die "barocke Opulenz" des Interieurs. Dunkelholzige Möbel, goldgeschnörkelte Bilderrahmen, knallpinke Wände. Laut Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP) gibt es im Café Belstner "die beste Currywurst in Landshut", er isst gern dort. Ist ja auch ideal, Café und Rathaus trennen nur ein paar Hausnummern. Nicht so ideal für Putz: Dass plötzlich keiner mehr ans Café Belstner denkt, wenn von Hoflieferantentum die Rede ist. Sondern an die Museen der Stadt Landshut, deren oberster Dienstherr der OB ist.

Es ist so weit: Der Landshuter Kulturbetrieb hat seinen nächsten Aufreger. Im Mittelpunkt steht, mal wieder, Museumsdirektor Franz Niehoff. Er soll bevorzugt Aufträge an eine Werbeagentur und eine Schreinerei vergeben haben - ohne die Aufträge vorher auszuschreiben. Allein im Jahr 2018 haben die Museen der Werbeagentur 111 000 Euro überwiesen, seltsam gestückelt, auf 33 Rechnungen. So steht es in einem Bericht des Landshuter Rechnungsprüfungsamtes, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Darin steht auch dieser Begriff, den die Rechnungsprüfer dem Museumschef zum Vorwurf machen: "Hoflieferantentum".

Hat sich Niehoff über Recht hinweggesetzt, um zwei Firmen mit lukrativen Aufträgen zu versorgen? Zumindest bei 19 von 33 Aufträgen hätten mehrere Angebote eingeholt werden müssen, heißt es im Prüfbericht. "Fraglich" sei auch, "ob es sich in allen Fällen wirklich um Einzelaufträge handelt, oder ob Rechnungen unzulässig gesplittet wurden, um Wertgrenzen im Vergaberecht oder Zuständigkeitsregeln zu unterlaufen". Laut Bericht rechtfertigt sich Niehoff mit "Termindruck" und damit, dass die Werbeagentur "als einzige die nötige Erfahrung" für die Aufträge gehabt habe. Und doch: Es riecht nach Filz in Landshut. Was ist da los?

Man möchte Niehoff diese Frage gerne stellen. Doch er ist nicht zu sprechen, krankgeschrieben, seit zwei Wochen. Eine Antwort hätten auch gern die Landshuter Stadträte. Sie stellten einen Dringlichkeitsantrag, um die Affäre am vergangenen Freitag auf die Tagesordnung des Stadtrats zu heben. Die Inhalte des Prüfberichts hatte kurz zuvor die Landshuter Zeitung öffentlich gemacht. Dort war dann auch nachzulesen, wie OB Putz auf die Vorwürfe gegen seinen Museumschef reagierte: gereizt. Sein Zorn galt aber offenbar nicht Niehoff. "Ungeheuerlich", dass der Prüfbericht an die Öffentlichkeit gelangt sei, schimpfte der OB. Er sehe auch keine Dringlichkeit, das Thema im Stadtrat zu behandeln, sagte Putz, und wollte den Antrag der Stadträte zuerst abweisen. Erst mal müsse man Niehoff die Chance geben, die Vorwürfe zu erwidern. Aber der ist ja bekanntlich krankgeschrieben.

"Das stinkt natürlich", sagt Grünen-Fraktionschef Stefan Gruber über den Inhalt des Prüfberichts. Die Prüfer hätten Niehoff bereits Anfang Oktober um eine Stellungnahme gebeten. Dass er nicht reagierte, sei "leider das übliche Gebaren", sagt Gruber, der auch die Reaktion des OB kritisiert. "Normalerweise muss ich mal anfangen mit einer Abmahnung, aber nicht mal das passiert." Einfach abspeisen lassen sich die Stadträte dennoch nicht vom OB. Sie haben Putz aufgefordert, dem Museumsdirektor die Erlaubnis zu entziehen, Aufträge und Vergaben alleinverantwortlich zu erteilen. "Dieser Bitte werde ich entsprechen", teilt OB Putz auf SZ-Anfrage mit. Niehoff steht schon länger in der Kritik. Seine Gegner werfen ihm vor, verantwortungslos mit dem Erbe des weltbekannten Landshuter Bildhauers Fritz Koenig umzugehen, der im Februar 2017 starb. Der OB hat Niehoff stets in Schutz genommen. Und jetzt? Er werde sich darum kümmern, "den Sachverhalt vollständig aufzuklären", teilt Putz mit. Endgültige Konsequenzen werde er aber erst nach einem Gespräch mit Niehoff ziehen. Putz betont seine "Fürsorgepflicht" gegenüber dem Museumsdirektor.

Auch der OB steht ja in der Kritik, zumindest in der Kulturszene. Erst kürzlich hat die Stadt den Plan infrage gestellt, das Stadttheater bis 2024 zu sanieren und zu erweitern - obwohl das längst beschlossen war. Der Grund: ein Haushaltsloch, 70 Millionen Euro. Das kam überraschend, da Putz das Theaterprojekt noch im Sommer als sicher bezeichnet hatte.

Ist die Hoflieferanten-Affäre auch ein Fall für die Staatsanwaltschaft? Er könne derzeit "nicht sagen, ob in den letzten Tagen eine Anzeige eingegangen ist", sagt ein Sprecher. Schon möglich, dass das bald anders klingt.