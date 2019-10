Im "Haus der Jäger" in Feldkirchen bei München war es am Montag schon volle vier Stunden um allerlei Formalien gegangen, ums Organisatorische zur außerordentlichen Delegiertenversammlung am 26. Oktober und ganz generell um die Lage des Bayerischen Jagdverbands. Doch mit einem Mal war diese Lage eine vollkommen andere, denn nach vier Stunden Präsidiumssitzung fand offenbar auch Jürgen Vocke, dass es für ihn Zeit war: Bayerns umstrittener Jägerpräsident kündigte vollkommen unvermittelt an, er werde jetzt wie angekündigt zu seinem nächsten Termin in Schweinfurt aufbrechen, und seine Ämter im Jagdverband werde er bis zur Klärung aller Vorwürfe ruhen lassen.

Der erste, der danach das Schweigen brach, war einer von Vockes Vizepräsidenten und zugleich einer seiner internen Kritiker: Moritz Fürst zu Oettingen-Wallerstein bekundete nach Angaben von Sitzungsteilnehmern seinen Respekt vor Vockes Schritt, und "Respekt" war tags darauf auch gleich das zweite Wort in der offiziellen Verlautbarung des Jagdverbands. "Mit Respekt vor der Entscheidung und Anerkennung der geleisteten Arbeit" teilte der Jagdverband am Dienstag also in aller Form das mit, was sich für Vocke nach monatelangem Streit und einigen sehr unvorteilhaften Enthüllungen nicht mehr hatte vermeiden lassen: seinen vorläufigen Rückzug - "insbesondere bis zur endgültigen Klärung der Vorwürfe", die der Memminger Jäger-Kreisvorsitzende Andreas Ruepp gegen ihn in einer Strafanzeige erhoben hatte. Seither ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen des Verdachts auf Untreue, am Montag vergangener Woche hatten sie die Verbandsgeschäftsstelle in Feldkirchen sowie Vockes private Anwesen durchsucht.

"Nach Abschluss der staatsanwaltschaftlichen Prüfung werde ich gemeinsam mit meinen Präsidiumskollegen das weitere Vorgehen beraten", teilte Vocke zu seinem Rückzug am Dienstag mit. Am Abend zuvor hatten die verbliebenen Präsidiumsmitglieder nach dem unverhofften Abgang des Präsidenten noch einmal vier Stunden ohne Vocke darüber beraten, wie es mit dem Verband nun weitergehen soll. Die restliche Sitzung leitete Vizepräsident und Verbandssprecher Thomas Schreder, der inzwischen übergangsweise Vockes Aufgaben übernommen hat. Er will nach eigenen Worten zunächst vor allem Transparenz schaffen. Einen entsprechenden Beschluss hatte das Präsidium dazu am Montag auch noch gefasst: Mit einer Gegenstimme entband es den Wirtschaftsprüfer Felix Wallenhorst von seiner beruflichen Schweigepflicht gegenüber Polizei und Staatsanwälten. Der Jagdverband hatte ihn im Frühjahr auf Drängen der neuen Schatzmeisterin Mechtild Michaela Mauer mit der Prüfung der Verbandsfinanzen 2018 beauftragt. Sein im September vorgelegter und bald an die Öffentlichkeit durchgedrungener Bericht listet eine lange Reihe von Unregelmäßigkeiten, Eigenmächtigkeiten, Versäumnissen, Pflichtwidrigkeiten und Gesetzesverstößen in der Verbandsspitze auf. Unter anderen soll Vocke unter fraglichen steuerlichen Umständen eine hohe Aufwandsentschädigung bezogen, sich ohne Mandat einen luxuriösen Dienstwagen zur privaten Nutzung gegönnt und allerlei private Kosten als Spesen abgerechnet haben. Der Wirtschaftsprüfer äußerte zudem den Verdacht, dass der seit 25 Jahren amtierende Vocke nicht nur 2018 so gehandelt haben könnte.

Vocke hatte seither versucht, Wallenhorst durch eine andere Kanzlei ablösen zu lassen. Noch in dem Schreiben, das er zu seinem Rückzug an die Vorsitzenden der Kreisgruppen richtete, verwies er darauf, dass es dazu eine Empfehlung des Landesausschusses gab - eines allerdings nur beratenden Gremiums, das überwiegend mit langjährigen Weggefährten Vockes besetzt ist. Die beiden Bezirksverbände Oberbayern und Niederbayern haben hingegen für die Delegiertenversammlung Ende Oktober beantragt, Wallenhorst weitermachen zu lassen. Dann stehen auch einige Anträge auf Vockes Abwahl zur Abstimmung - unabhängig vom vorläufigen Rückzug am Montag.