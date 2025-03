Wer eine finanzielle Angelegenheit vergisst, der kann ein gewaltiges Problem bekommen, jedenfalls wenn es um unbezahlte Rechnungen geht oder um nicht entrichtete Steuern. Nur in seltenen Fällen herrscht bei der Erinnerung an die verdrängte oder einem entfallene Finanzsache Frohmut. Eine solche Ausnahme bildet eine Begebenheit, die sich im oberfränkischen Ort Fichtelberg zugetragen hat.

Ältere Gemeinderatsmitglieder hätten immer mal gesprochen von einer vor vielen Jahren zugunsten der Gemeinde gegründeten „Veh-Stiftung“, sagt Fichtelbergs Erster Bürgermeister Sebastian Voit, seit 2020 im Amt. „Aber es konnte mir keiner beantworten, was das richtig ist.“ Also geriet die Stiftung stets wieder in Vergessenheit. Bis zum Beginn dieses Jahres.

Da nämlich ergriff Voit die Initiative und begab sich mithilfe der örtlichen Sparkasse auf Recherche. Diese ergab: Die Stiftung stammt aus den 1980er-Jahren, gegründet von einer wohlhabenden und Fichtelberg sowie benachbarten Gemeinden wohlgesonnenen Familie, die diesen allen Ertrag aus dem Verkauf ihres Nachlasses vermachte. Viele Jahre lang habe die Gemeinde das Geld, 200 000 Mark, „sehr gut angelegt“, wie Voit sagt, es habe sich „massiv erhöht“. Allerdings landete es 2015 – auf ungeklärte Weise – auf einem Sparbuch, ein entsprechendes Schreiben der Sparkasse an die Gemeinde versandete ungelesen und „da ist es eingeschlafen“.

Nun, zehn Jahre später, folgte das Erweckungserlebnis, ein kleiner Geldregen. 174 000 Euro sind aus den früher einmal 200 000 Mark und damit etwa 102 000 Euro Stammkapital geworden. Für einen Ort mit nicht einmal 1800 Einwohnern nicht unerheblich. Das Stammkapital sei zwar „unantastbar“, aber die Differenz, also gut 72 000 Euro, sowie eine zu erwartende jährliche Rendite von etwa 3000 Euro des nun wieder angelegten Geldes kann die Gemeinde zur Umsetzung der Stiftungszwecke nutzen, etwa zur Unterstützung der Heimatmuseen, zur Fortführung der Orts-Chronik und für die Jugendarbeit. Als Erstes stehe der Umbau des Jugendraums an, sagt Voit. Nichts Monumentales, aber immerhin.

Freilich, es wäre mehr möglich gewesen, wenn die Summe nicht ein Jahrzehnt lang unangerührt und nahezu renditefrei auf einem Sparkonto gelegen hätte. Von verlorenem Geld will der Bürgermeister trotzdem nicht sprechen. Aber, das räumt er ein: „Man hätte es besser anlegen können.“