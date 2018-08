9. August 2018, 16:32 Uhr Feuerwehr Wald im Landkreis Rosenheim brennt

Bei Kiefersfelden im Landkreis Rosenheim steht ein steiler Berghang in Feuer. Der Brand ist noch nicht unter Kontrolle.

Bei Kiefersfelden im Landkreis Rosenheim ist am Donnerstagvormittag ein Brand an einem steilen Berghang ausgebrochen. Das betroffene Gebiet am Schwarzenberg ist mindestens 30 mal 70 Meter groß. 135 Feuerwehrkräfte, 30 Kräfte der Bergwacht und vier Hubschrauber bekämpfen das Feuer. Momentan ist der Brand noch nicht unter Kontrolle. Die nahegelegene Ramsauer Alm wurde von der Feuerwehr vorsorglich evakuiert.

"Es ist alles unheimlich trocken, ein Wahnsinn", sagte einer der Einsatzkräfte. Die Rauchfahne der brennenden Bäume war kilometerweit zu sehen. Die Ursache für das Feuer ist bisher nicht bekannt. Um kurz nach 16 Uhr hat das Landratsamt Rosenheim den Katastrophenfall ausgerufen.

Bereits am Mittwoch kam es im Nationalpark Berchtesgadener Land zu einem Waldbrand. Das Feuer war im Bereich der Kesselwand am steilen Ostufer des Königssees ausgebrochen. Es konnte nach einigen Stunden unter Kontrolle gebracht und schließlich weitgehend gelöscht werden. Die Ursache für das Feuer im Nationalpark soll ein Blitzschlag gewesen sein.