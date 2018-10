11. Oktober 2018, 18:50 Uhr Feucht Zugwaggons bei Abriss eines Hauses entdeckt

Beim Abbruch eines Wohnhauses in der Marktgemeinde Feucht im Kreis Nürnberger Land sind zwei historische Zugwaggons zum Vorschein gekommen. Offenbar ist das Haus aus den späten 1940er-Jahren um die Waggons herum gebaut worden. Marion Buchta, geschäftsleitende Beamtin der Gemeinde, sprach von einem "Kuriosum". Tatsächlich finde sich in Akten des Ortes ein Vermerk, dass der Bau des Hauses nach dem Zweiten Weltkrieg genehmigt worden sei. Verblüffend sei dagegen, dass in Feucht vom Hausinneren "zuvor nicht wirklich die Rede gewesen ist". Offenbar sei dies in Vergessenheit geraten. An der Stelle soll ein Neubau entstehen, der bisherige Hausbewohner ist verstorben. Er lebte wohl nach dem Krieg zunächst in den Waggons und ließ sich später genehmigen, ein festes Haus darum zu bauen. Wie die Waggons in den Besitz des Bauherren kamen, sei nun ein Fall für die Feuchter Chronik, sagte Buchta.