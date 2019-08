1. August 2019, 18:27 Uhr Festspiele im Bayerwald Mystik und Tragik auf Burg Neunussberg

Unvergessen ist im Bayerischen Wald, dass sich 41 Edelleute anno 1466 zur Wahrung ihrer Rechte gegen den Herzog Albrecht IV. (1465-1508) zusammenschlossen. Die Mitglieder dieses Bundes nannten sich nach dem Bock in ihrem Wappen "Böckler". Zu ihnen gehörten auch Warmund und Konrad von Nussberg. An diesem Freitag und am Samstag (Einlass jeweils 19.15 Uhr) wird auf der Bühne von Burg Neunussberg bei Viechtach (Kreis Regen) ein Burgfestspiel über den Böcklerkrieg gezeigt. Der dortige Burgfestspielverein sorgt mit der eigens entworfenen Bühne für eine besondere Stimmung am Burganger, der die Burgruine umgibt. Das Stück wird als spannend, tragisch und einen Hauch mystisch beworben. Ein Feldzug Herzog Albrechts IV. 1468/1469 brachte dem Bund im Böcklerkrieg letztlich eine vernichtende Niederlage ein. Informationen und Karten: www.burgfestspiele-neunussberg.de und Tel. 09942/1661.