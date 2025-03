Bayerns Bauernpräsident Günther Felßner wird doch nicht Bundesagrarminister. Der Wunschkandidat von CSU -Chef Markus Söder kündigte am Dienstag überraschend an, nicht für das Amt zur Verfügung zu stehen. Der Grund sind massive Proteste gegen seine Berufung. „Ich bin nicht bereit, diese Gefährdung für mich und meine Familie hinzunehmen“, sagte Felßner am Dienstag.

Er sei ein Mann des Dialogs, sagte Felßner in München, und „ein Brückenbauer“, gerade auch mit Andersdenkenden. Aber „Drohungen, persönliche Anfeindungen, Diffamierung und Hasssprache“ seien nicht in Ordnung. „Sogenannte Aktivisten“, teilweise vermummt und mit einer Rauchbombe ausgestattet, hätten „unseren Hof überfallen“, sagte Felßner, seine Frau habe Angst um Leib und Leben gehabt. Er selbst war nicht anwesend, er war bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin.

Dies sei „ein schwarzer Tag für die Demokratie in unserem Land“, sagte Felßner. Er trug am Dienstagnachmittag seine Erklärung, im Innenhof Repräsentanz des bayerischen Bauernverbands vor. Langsam lesend, erkennbar zitternde Hände, den Auftakt vor dem politischen Donnerschlag machte just ein echter – in München setzten gerade Regen und Unwetter ein.

Mehrere Tierschutz-Aktivisten hatten am Montag auf dem Grundstück Felßners gegen dessen Nominierung als Minister protestiert. Auf einem großflächigen Plakat war „Kein Tierausbeuter als Agrarminister“ zu lesen. Aktivisten hätten offenbar eine Scheune Felßners bestiegen, bestätigte Christian Seiler, Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, am Dienstag. Man habe deren Personalien aufgenommen, nun werde wegen möglichem Hausfriedensbruchs ermittelt.

Da seien Grenzen überschritten worden, sagte Felßner, „das kann kein Umgang miteinander sein“. Es mache etwas mit einem, „wenn das Zuhause nicht mehr sicher ist“. Unter diesen Umständen stehe er nicht länger für das Amt des Bundeslandwirtschaftsministers zur Verfügung.

Die Aktivisten kritisierten in einer Erklärung vor Felßners Rückzug, der „Foodfluencer Markus Söder“ halte trotz massiver Kritik – etwa Petitionen – daran fest, Felßner zum Bundesminister zu küren. Auch ein Strafbefehl gegen Felßner wegen Boden- und Gewässerverunreinigung aus dem Jahr 2018 halte Söder nicht von seinem Plan ab. Insofern habe man sich entschlossen, auf dem landwirtschaftlichen Anwesen Felßners ein Banner anzubringen.

Offenbar mithilfe von Leitern waren dort zwei Aktivisten auf das Dach der Rinderhaltung geklettert und hatten ein Banner angebracht. Ein Dutzend weiterer Aktivisten hatte – Angaben von „Animal Rebellion“ zufolge – auf dem Betriebsgelände Plakate präsentiert mit Forderungen wie „Kein Lobbyist als Agrarminister“ und „Kein Umweltsünder als Agrarminister“.

Felßner habe sich als „denkbar ungeeignet“ für den Posten als Minister erwiesen, hatte die Aktivistin Scarlett Treml erklärt. Deshalb habe man beschlossen, so die Organisation, Felßner „aufs Dach“ zu steigen. Im SZ-Gespräch verwahrte sich Treml am Dienstag noch vor dem Rückzug Felßners gegen die Darstellung, die Aktivisten seien auf das Grundstück Felßners „eingedrungen“. Das bestiegene Gebäude sei nicht durch Mauer, Zaun oder Hecke abgetrennt vom öffentlichen Bereich, man habe „keinen Widerstand überwinden“ müssen. Die Aktion habe etwa zehn Minuten gedauert, man habe sich bei der Aufnahme der Personalien angeblich bewusst „kooperativ und super freundlich“ gezeigt.

Auf dem Hof von Günther Felßner protestierten Tierrechts-Aktivisten von „Animal Rebellion“ mit Plakaten. (Foto: Animal Rebellion)

Bereits im November, also Monate vor der Bundestagswahl, hatte CSU-Chef Markus Söder die Personalie Felßner nach einer Vorstandssitzung der Partei präsentiert – er solle im Falle eines Wahlsiegs der Union als Landwirtschaftsminister „gesetzt“ sein.

Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich der Landwirt im bayerischen Bauernverband. Der 58-Jährige ist CSU-Mitglied und bislang nur kommunalpolitisch aktiv. Seine frühzeitige Benennung als Ministeranwärter durch Söder sollte auch die Ambitionen der konkurrierenden Freien Wähler von Hubert Aiwanger und dessen Zulauf im ländlichen Raum eindämmen.

Ein Bundestagsmandat konnte Felßner aber, obwohl auf Platz drei der CSU-Liste, wegen des mittelmäßigen Wahlergebnisses nicht erreichen. Das wurde im Vorfeld als Makel für die Berufung bewertet, weil diese Tatsache in der CSU-Landesgruppe kritisch betrachtet werden soll. In den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD ist Felßner aber Mitglied der Arbeitsgruppe „Ländliche Räume, Landwirtschaft, Ernährung, Umwelt“. Ob die CSU am Ende tatsächlich dieses Ressort erhält, ist zwar noch offen; in Münchner Parteikreisen zeigte man sich zuletzt aber recht optimistisch, dass Felßner der nächste Agrarminister wird. Nun wird ein neuer Kandidat oder eine neue Kandidatin gesucht.

Öffentliche Kritik an Felßner gab es wegen des Vorwurfs, es komme dadurch ein „Lobbyist“ ins Ministeramt; Felßner hatte sich stets dagegen verwahrt, der Bauernverband sei eine „Denkfabrik“ für die ganze Gesellschaft. Und zudem eben wegen der Umwelt-Verfehlung in der Vergangenheit. 2018 erhielt der konventionelle Landwirt einen Strafbefehl über 90 Tagessätze, es ging um Einleitung von Silo-Sickerwasser auf Flächen. Akzeptiert und abgeschlossen, sagte Felßner selbst dazu, „wo man arbeitet, kann ein Fehler passieren“. Online-Petitionen gegen einen Agrarminister Felßner – initiiert von der Kampagnen-Plattform Campact und vom Umweltinstitut München – berufen sich indes auch auf diese Geschichte.

Das Umweltinstitut distanzierte sich am Dienstag in einer Mitteilung von der Aktion auf Felßners Hof: „Protest gegen die Ernennung eines Agrarlobbyisten zum Minister ist legitim, darf aber die Grenzen des Anstands nicht überschreiten“ – etwa durch Aktionen, „die in die Privatsphäre von Politikerinnen und Politikern eingreifen“.

Der mittelfränkische CSU-Chef Michael Frieser zeigte sich bestürzt über den Rückzug. Ihm habe Felßner zuvor „kreidebleich“ von der Aktion auf seinem Hof berichtet, Felßner habe diese offenkundig „schwer mitgenommen“. Sein Rückzug sei „bitterschade“, Felßner habe man in der CSU geradezu als „Baum der Beständigkeit und Resilienz wahrgenommen“. Die Aktion auf dessen Hof empfinde CSU-Mann Frieser als Ausdruck „menschenverachtender Ideologie“.

Am Dienstagnachmittag, nach der Rückzugsankündigung Felßners, erklärte Scarlett Treml von „Animal Rebellion“, sie bereue die Aktion der Tierschutzorganisation nicht. Die Erklärung, Felßners Familie sei in Gefahr gewesen, halte sie für „vorgeschoben“. Ihre Organisation wende niemals Gewalt gegen Menschen an. Treml halte es für wahrscheinlich, dass der politische Druck auf Felßner aufgrund der Petitionen schlicht zu groß geworden sei. Sollte die Aktion der Organisation auf Felßners Hof zu dessen Rückzug beigetragen haben, sozusagen der Tropfen gewesen sein, „der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“, so würden die Aktivisten diese Aktion im Nachhinein wieder so machen.