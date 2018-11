21. November 2018, 18:50 Uhr Feiern auf Sparkassenkosten Vorwurf der Untreue bleibt

Von der Sparkasse in Miesbach sollen Reisen für Bürgermeister und Kreisräte bezahlt worden sein.

Im Prozess zur Miesbacher Amigoaffäre sagt LKA-Ermittler aus

Von Matthias Köpf

Am Regal hinter den Richtern und den Schöffinnen steht inzwischen ein Karton einer Miesbacher Umzugsfirma. Er enthält Papiere, an die sich ein ehemaliger Mitarbeiter des ebenfalls ehemaligen Miesbacher Sparkassenchefs Georg Bromme neulich ganz kurzfristig erinnert hat. Sie sollen belegen, dass Bromme auch etwas geleistet hat für den ursprünglich eine halbe Million Euro schweren Beratervertrag, den ihm die Sparkasse zum Abschied 2012 gegeben hat - auf Betreiben des damaligen Landrats Jakob Kreidl (CSU) und laut Staatsanwalt, um ein reibungsloses Ausscheiden des inzwischen allzu selbstherrlichen und freigiebigen Bromme zu erkaufen.

Doch die Kammer am Landgericht München II hat bereits erklärt, dass es wohl keine Verurteilung wegen dieses Vertrags geben wird, und auch nicht wegen eines von Bromme mit Spenden flankierten Grundstücksgeschäfts mit der Gemeinde Holzkirchen oder wegen Renovierungen im Landratsamt auf Kosten der Sparkasse. Diese strafrechtlich gravierendsten Vorwürfe in der Miesbacher Amigoaffäre sind damit so gut wie erledigt. Andere, entlarvende, dagegen noch nicht.

Dass die Sparkasse das Sparen über lange Zeit hinweg offenbar eher auf Kundenseite verortete, während sie selbst die Kasse gern geöffnet hat für Reisen von Bürgermeistern und Kreisräten, für Aufmerksamkeiten an die eigenen Spitzenmänner und die Verwaltungsräte und für Geschenke an allerlei Gattinnen, das hat sich im Zuge der Affäre gezeigt. Brommes bis heute amtierender Nachfolger als Vorstandschef sitzt nun mit ihm und Kreidl sowie einem weiteren Sparkassenmanager seit sieben Verhandlungstagen auf der Anklagebank, die verbliebenen Vorwürfe lauten auf teils vielfache Untreue, Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme.

Der damalige Landrat Kreidl hat 2012 seinen 60. Geburtstag groß gefeiert - die 120 000 Euro dafür soll zum größten Teil die Sparkasse bezahlt haben. Als das später öffentlich wurde, kam die ganze Affäre richtig ins Rollen. Am Mittwoch sagte dazu der leitende Ermittler des Landeskriminalamts aus. Polizisten und Staatsanwälte durchsuchten 2015 Dutzende Büros und Wohnungen, viele Beschuldigte haben seither Strafbefehle akzeptiert, jenseits des Landkreises etwa die einstige Leiterin der Prüfungsstelle beim Sparkassenverband Bayern wegen Beihilfe zur Untreue. Auf reibungslose Prüfungen auch durch diese Stelle berufen sich die Angeklagten im Prozess immer wieder.

Was das Sparen betrifft, so galten etwa dem früheren Vizelandrat Arnfried Färber, der auch auf Sparkassenkosten Geburtstag gefeiert haben soll, die Schotten als Vorbild: Als sich Brommes Nachfolger bei einer weiteren geselligen Fahrt der Verwaltungsräte ins Stubaital weniger großzügig zeigte, da ließ Färber von einem Kellner im Schottenrock Champagner bringen. Bezahlt? Nicht von ihm.