Bei 5000 Euro kann man ins Grübeln kommen. Der Anreiz ist also gesetzt – ganz so, wie man sich das bei der Anreizpartei FDP Bayern erhofft haben dürfte. Die lobte neulich auf ihrem Landesparteitag in Amberg 5000 Euro für die beste Wahlkampfidee aus. Die Summe entstammt einer zweckgebundenen Spende; die kreativsten Wahlkampfköpfe sollen am 21. Dezember bekannt gegeben werden.