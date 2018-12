18. Dezember 2018, 19:07 Uhr Cloud-Dienste Wíe der FC Bayern die Datensätze seiner Fans auswertet

Von Helmut Martin-Jung

Endlich Halbzeit in der Bundesliga-Partie: Der Trainer hat nun die Gelegenheit, der Mannschaft sein Konzept zu vermitteln, mit dem sich die kompakte Abwehr des Gegners ausspielen lässt. Für die 75 000 Fußballfans in der Arena in München-Fröttmaning heißt "Endlich Halbzeit" das: Schnell mit den Kids aufs Klo oder zusehen, dass man eine Wurst und eine Limo bekommt, bevor es nach 15 Minuten auf dem Rasen wieder weitergeht. Diese logistische Großaufgabe zu bewältigen, dabei hilft dem deutschen Rekordmeister nicht bloß die langjährige Erfahrung. Jeder Vorgang produziert Daten, die gesammelt und ausgewertet werden. Wie viele Menschen haben die Drehkreuze an den Eingängen passiert, wie ist die Belegung der Parkhäuser, wie viele Becher Bier wurden verkauft, wie viele Portionen Pommes?

Herr über all diese und noch eine ganze Menge anderer Daten der FC Bayern AG ist IT-Chef Michael Fichtner. Wie jede größere Firma muss auch der geschäftliche Part des Rekordmeisters darauf achten, in der digitalen Welt nicht den Anschluss zu verlieren. Der FC Bayern gehört zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Vereinen der Welt, hat aber gegenüber etwa der Premier League in England den Nachteil, dass die Einnahmen durch TV-Verträge nicht so astronomisch hoch sind wie dort.

Umso wichtiger ist es für das Unternehmen, das Geschäft rund um den Fußball am Laufen zu halten. "Wir haben fünf Millionen Geschäftskunden", sagt Fichtner, was aber fehle, sei eine 360-Grad-Sicht auf diese Kunden. Denn: Der FC Bayern verfolgte lange die "Best-of-Breed"-Strategie. Das heißt, für unterschiedliche Aufgaben wurden nicht weniger als 52 unterschiedliche IT-Systeme benutzt, die zwar ihre jeweilige spezielle Aufgabe gut erfüllten, aber ihre Daten nicht miteinander austauschen konnten. Fichtner will sie nicht alle abschaffen, aber eines ist ihm wichtig: Jeden Kunden, sei er Lieferant oder Fan, soll es in den Systemen nur einmal geben.

Deshalb hat sich auch der Traditionsclub für die Cloud geöffnet, die diesen Datenaustausch erleichtert. Partner dafür ist seit vier Jahren SAP. "Unsere digitale Plattform fungiert als Bindeglied zwischen den Daten der verschiedensten Formate", sagt Hartmut Thomsen, der bei dem Walldorfer Software-Konzern die Geschäfte in Mittel- und Osteuropa leitet.

SAP gehörte nicht zu den ersten, die auf die Cloud setzten. Zu lukrativ war das Geschäft mit dem Verkauf von Software-Lizenzen, die in den Rechenzentren der Kunden - Fachjargon: On premise - liefen und die stets mit gut dotierten Wartungsverträgen für SAP einhergingen. "2009 war unser Umsatz mit Cloud-Produkten unter 100 Millionen", sagt Thomsen, "in diesem Jahre übersteigt er erstmals die Umsätze mit On-Premise-Produkten."