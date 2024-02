Fastnacht in Franken

Für die Fotografen lächeln die Kabinettsmitglieder der Freien Wähler noch, später vergeht ihnen der Spaß: Anna Stolz, Fabian Mehring, Hubert Aiwanger und Thorsten Glauber beim Fasching in Veitshöchheim (von rechts nach links)

Der hintersinnige, manchmal giftige Spott bei der Prunksitzung in Veitshöchheim trifft vor allem den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten. Es fällt ihm sichtbar schwer, damit umzugehen.

Von Uwe Ritzer, Veitshöchheim

Hegt er Reichskanzler-Phantasien? Oder warum hat sich Markus Söder als Otto von Bismarck verkleidet? "Ich mag Heringe", antwortet er trocken. Und tatsächlich werden ihm gleich in der Sendung Martin Rassau und Volker Heißmann in ihren Rollen als Witwen Waltraud und Mariechen ein Exemplar auf den Tisch legen. Hubert Aiwanger haben sie einen Bückling mitgebracht, was die Sache gut beschreibe, finden sie, symbolisch. Bücklinge sind bekanntlich auch Heringe, allerdings braun geräucherte, die streng riechen.