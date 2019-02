Fastnacht in Franken, die 32ste. Traditionell findet sie am Freitag vor der Weiberfastnacht statt und beschert dem Bayerischen Rundfunk in Bayern Einschaltquoten von um die 50 Prozent. Und wenn das nicht ohnehin auf der Bühne schon gesagt worden wäre, würden wir jetzt den Witz von der CSU und der absoluten Mehrheit machen. Auf jeden Fall wird in Veitshöchheim immer, so heißt es, "den Großen und Mächtigen im Land der Spiegel vorgehalten".