12. Dezember 2018, 19:01 Uhr Fall Peggy Bürgermeister hofft auf Normalität

Nach der Verhaftung eines Tatverdächtigen im Mordfall Peggy hofft der Bürgermeister von Peggys Heimatort Lichtenberg in Oberfranken auf eine Rückkehr zur Normalität. Man sei "nah an der Lösung, das beruhigt mich ein bisschen", sagte Holger Knüppel am Mittwoch. Es gehe jetzt vor allem um den Prozess. Das sei wichtig, "um abzuschließen, damit der Ort Lichtenberg mal zur Ruhe kommt". Knüppel fügte aber hinzu: "Sicher wird uns der Fall immer begleiten in der Zukunft, das ist auch klar." Peggy war am 7. Mai 2001 auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Im Juli 2016 fand ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem Wald bei Rodacherbrunn im thüringischen Saale-Orla-Kreis, knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort entfernt. Am Dienstag wurde gegen einen 41-Jährigen aus dem oberfränkischen Landkreis Wunsiedel Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft soll der Mann "Täter oder Mittäter" gewesen sein und den leblosen Körper in einem Wald abgelegt haben.