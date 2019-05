20. Mai 2019, 03:38 Uhr Allgäu Explosion in Wohnhaus: Rettungskräfte bergen zwei Tote

In Rettenbach im Allgäu ist ein Wohnhaus explodiert, dabei kamen ein Mann und ein Kind ums Leben.

Rettungskräfte konnten die schwerst verletzte Frau des Toten aus dem Bereich des Kellers bergen. Die restlichen Bewohner waren nicht zuhause.

Nach der Explosion eines Wohnhauses im Ostallgäu haben die Rettungskräfte in der Ruine eine Kinderleiche entdeckt. Dabei handelt es sich um eine Siebenjährige, die in dem Haus gewohnt hatte, wie die Polizei und der Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes mitteilten. In der Nacht hatten die Retter bereits den Körper eines Mannes gefunden. Es handelt sich mutmaßlich um den vermissten 42-jährigen Vater. Am Sonntag konnten die Helfer die 39-jährige Mutter schwer verletzt aus dem Haus retten. Sie hatte mit Geräuschen auf sich aufmerksam gemacht.

#EILMELDUNG zu #Rettenbach: Das 7-Jährige Kind wurde so eben geborgen. Leider konnten nur noch der Tod festgestellt werden. Nach einer anstrengenden, schweißtreibenden Nacht ein sehr unschönes Ergebnis für alle Beteiligte. #brk @br24 @tagesschau — Sohrab Taheri-Sohi (@sohrab_taheri) May 20, 2019

Am Sonntagvormittag gegen zehn Uhr war bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass es in Rettenbach im Landkreis Ostallgäu eine Explosion gegeben hat. Den Beamten bot sich ein erschütterndes Bild: Die Wohnstraße am Rande der 800-Einwohner-Ortes war ein Trümmerfeld. "Das Dach des Hauses lag am Boden", sagte Polizeisprecher Edmund Martin. Die darüberliegenden Stockwerke seien quasi verschwunden.

Sieben Menschen - vier Erwachsene und drei Kinder - waren in dem Zweifamilienhaus gemeldet. Doch ein Ehepaar und zwei Kinder waren glücklicherweise nicht in dem Anwesen. Die beiden Buben wurden auf einem Spielplatz entdeckt. 350 Feuerwehrler, THW-Leute und Sanitäter suchten fieberhaft nach dem verschütteten Mann und seiner Tochter. In der Nacht fanden sie die Leiche des Mannes.

Dem Erdboden gleichgemacht: das Haus in Rettenbach, in dem sieben Personen gemeldet waren. (Foto: dpa)

Um das Kind zu finden versuchten Feuerwehrkräfte, das massive Holzdach von dem Schuttberg zu heben. "Die Helfer müssen körperlich einiges leisten, aber auch psychisch", sagte Polizeisprecher Martin. Deshalb wurden sie regelmäßig ausgetauscht. Neben zahlreichen Feuerwehrleuten war auch eine Rettungshundestaffel, drei Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber vor Ort.

Auch in der Umgebung zeigen sich Spuren der Verwüstung. Die Fassade des direkten Nachbargebäudes ist ebenfalls stark demoliert. Die Detonationswelle reichte 200 bis 300 Meter weit. 15 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Ursache der Explosion ist unklar. In der Straße liegen Erdgasleitungen. Doch ob das Gebäude selbst an das Gasnetz angeschlossen war, kann zunächst nicht geklärt werden. Dennoch gehen die meisten Beobachter schnell von einer Gasexplosion aus. "Das sind alles Vermutungen, nichts ist gesichert", sagt der Polizeisprecher.