25. November 2018, 19:05 Uhr Europawahl "Wir stehen alle hinter dir" - Die CSU zählt auf Manfred Weber

Horst Seehofer fordert den EU-Spitzenkandidaten auf zu sagen, was die Partei in den nächsten Monaten denken soll. Die CSU will eine andere sein als 2014 - nämlich europafreundlicher.

Von Wolfgang Wittl

Nur eine Minute spricht Horst Seehofer, schon kommt es zur Machtprobe. Gesagt hat er bis dahin nur, dass die Versammlung in die CSU-Geschichte eingehen werde, und wie stolz er sei, dass seine Partei mit Manfred Weber den Spitzenkandidaten für ganz Europa stelle. Seehofer könnte nun weiterreden, stattdessen wartet er ab wie ein Animateur in einem Clubhotel, der von seinem Publikum mehr Einsatz erwartet.

Auch wenn der Noch-Parteichef und die CSU sich auseinandergelebt haben - wie man 300 Delegierte in Stimmung bringt, weiß Seehofer. Weil ihm der Applaus für Weber nicht reicht, wedelt er mit den Händen, bis alle aufstehen und donnernd klatschen. Jetzt ist Seehofer zufrieden, Webers Anhänger sind es auch. "Das war die kürzeste und beste Rede, die Horst Seehofer je gehalten hat", scherzt einer. Die Krönungsmesse kann beginnen.

Natürlich sagt Seehofer dann noch ein paar Worte mehr, an der Zufriedenheit werden sie nichts ändern. Anders als 2014, als die CSU mit einer kritischen Grundnote in den Europawahlkampf zog, setzt sie diesmal auf einen pro-europäischen Kurs. "Da liegen Welten dazwischen", schwärmt der frühere CSU-Chef Erwin Huber bei der Listenaufstellung am Samstag in München.

Das lässt sich schon am Bühnenbild ablesen: "Die Volkspartei für Europa" steht da - gemeint ist die CSU. Vor fünf Jahren hatte sie noch eine mutlose Sowohl-als-auch-Strategie verfolgt. Den Wahlkampf prägten nicht nur überzeugte Europäer wie Weber, sondern gleichermaßen Skeptiker wie der damalige Parteivize Peter Gauweiler. Ergebnis: 40,5 Prozent und der Auftakt einer Serie von Stimmenverlusten.

Gauweiler ist heute ein fideler Polit-Pensionär, Weber ist die Hoffnung der Partei. Mit 271 von 274 Stimmen kürt ihn die CSU zum Spitzenkandidaten, vermutlich nicht mal ein weißrussischer Machthaber würde sich über diese 98,9 Prozent beschweren. Weber soll den Negativ-Zyklus, der in der Bundes- und Landtagswahl seine Fortsetzung fand, endlich beenden. Und das ausgerechnet bei einer Europawahl, die in der CSU als besonders schwierig gilt.

Um seine Partei wieder in die Erfolgsspur zu führen, bekommt Weber alle Freiheiten. Ministerpräsident Markus Söder, der Seehofer am 19. Januar als CSU-Chef ablösen soll, sichert ihm sämtliche Unterstützung zu. "Positiv" müsse man auf Europa blicken, die CSU werde sich "konstruktiv" einbringen, betont Söder am Samstag. Es gab Zeiten, da hat man andere Töne vernommen. Doch wenn die vergangenen Monate etwas offenbart haben, dann Söders rasche Lernfähigkeit.

"Ich bitte unseren Spitzenkandidaten zu erzählen, was wir die nächsten Monate denken sollen"

"Die CSU ist eine Europa-Partei", versichert auch Seehofer. Wer ein derart überzeugter Europäer sei wie Weber, der werde auch andere überzeugen. Man müsse den Manfred nur wirken lassen. Wohl selten traf der Spruch mehr zu, dass der Name (eines Kandidaten) zugleich Programm sei. Die CSU entdeckt Europa neu, sie gestattet sich einen Blick durch Webers Augen. Seehofer beendet seine Rede mit dem Satz: "Ich bitte unseren Spitzenkandidaten zu erzählen, was wir die nächsten Monate denken sollen."

Weber lässt keinen Zweifel daran, dass er nach der Europawahl am 26. Mai 2019 die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker antreten will. Vor gut zwei Wochen hat ihn die konservative Parteienfamilie Europas mit fast 80 Prozent zu ihrem Spitzenkandidaten nominiert. "Ja, ich möchte führen", ruft er den CSU-Delegierten zu. Seine Grundsatzrede wird zu einem Plädoyer für ein politisch geeintes und kulturell vielfältiges Europa, für einen Kontinent mit christlichen Werten, für eine Gemeinschaft im Kampf gegen Nationalisten und Extremisten. Weber beschwört die Erfolge der Europäischen Union und den Anteil der CSU, er stellt sich indirekt in eine Reihe mit Franz Josef Strauß und Theo Waigel, zwei bekennenden Freunden der europäischen Idee.

Weber heißt nicht alles gut, was in Brüssel entschieden wird. Doch Europa sei so gut, dass es sich dafür zu kämpfen lohne. Er lobt den bulgarischen Staatschef, der einen Zaun um sein Land baut. Die EU müsse wissen, wer sich auf ihrem Boden befinde. Gleichzeitig erzählt er die Geschichte vom kongolesischen Pfarrer und osteuropäischen Pflegekräften, ohne die der Alltag in seiner niederbayerischen Heimat Wildenberg weniger gut funktionieren würde. "Wir müssen uns schützen, einfache Antworten zu geben." Weber wirbt für Verträge mit der Türkei, Beitrittsgespräche lehnt er jedoch ab. Er attackiert Linke und Rechte, vor allem die AfD - "die deutsche Brexit-Partei". Die Delegierten jubeln, als er sagt: "Nationalismus hat keine Zukunft."

Wie groß der Wille in der CSU ist, die Vergangenheit ruhen zu lassen, zeigt sich am Samstag in Kleinigkeiten. Sogar Seehofer und Markus Ferber plaudern feixend miteinander. Vor zwei Wochen hatte Ferber den CSU-Chef noch unverblümt zum Abdanken aufgefordert. Der schwäbische Bezirkschef wird mit dem zweitbesten Ergebnis als Listenkandidat bestätigt, gute Chancen auf ein Mandat haben außerdem Angelika Niebler, Monika Hohlmeier, Christian Doleschal und Marlene Mortler. Auch der Kampf um Platz sieben verläuft gesittet, hier setzt sich der Münchner Bernd Posselt deutlich gegen den Unterfranken Christian Staat durch. Er zähle auf das komplette Team, sagt Weber. Und die CSU zählt auf ihn. "Wir stehen alle hinter dir", sagt Seehofer: "Auf unsere geschlossene Unterstützung kannst du dich verlassen."