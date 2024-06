Von Roman Deininger, Andreas Glas

Es ist gleich 18 Uhr, in der CSU-Parteizentrale am Autobahnende in München-Schwabing warten die Mitglieder bei Aperol Spritz auf das Ergebnis, auf ein gutes Ergebnis hoffentlich, aber was wäre eigentlich gut? Spitzenkandidat Manfred Weber hat das Ziel ausgegeben, über die 37 Prozent der Landtagswahl 2023 rauszukommen. Parteichef Markus Söder wünscht sich mehr Mandate als nach der Europawahl 2019, als die CSU 40,7 Prozent holte. Und nicht wenige dürften noch höhere Erwartungen haben, noch im Mai haben die Umfragen ja bis zu 43 Prozent vorausgesagt.