Der frühere bayerische Ministerpräsident absolviert einen seltenen Auftritt als "Freundschaftsdienst" für Europa-Spitzenkandidat Manfred Weber. Söders Name fällt nicht, dennoch geht es ganz offensichtlich auch um ihn.

Von Andreas Glas, Hahnbach

Nein, Horst Seehofer wird auch diesmal nicht über Markus Söder sprechen. Und: Ja, Seehofer wird über Söder sprechen. Doch, doch, bei diesem Mann geht beides wunderbar zusammen. Es ist Donnerstagabend im Landgasthof Rouherer in Hahnbach in der Oberpfalz. Horst Seehofer ist da, um CSU-Spitzenkandidat Manfred Weber im Europa-Wahlkampf zu unterstützen. Ein "Freundschaftsdienst", sagt Seehofer, 74. "Ich wüsste überhaupt keinen Streit zwischen uns beiden. Und was noch wichtiger ist: Ich wüsste auch keine Intrige."