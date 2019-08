4. August 2019, 18:37 Uhr Ettenstatt Radlader tötet Biker

Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Radlader gestorben. Der Biker war am Samstag bei Ettenstatt im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Mittelfranken unterwegs, als er mit einem Radlader zusammenstieß, der aus einem Feldweg herausfuhr, wie die Polizei in Weißenburg mitteilte. Durch den Aufprall wurde der 54-Jährige so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Der 23 Jahre alte Fahrer des Radladers blieb unverletzt. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang nun klären.