Wenn man dem politischen Frühschoppen auf dem Gillamoos überhaupt eine Erkenntnis abgewinnen kann, dann die: Das Thema Essen ist inzwischen zu einer regelrechten Obsession der Politik geworden. Es gibt anscheinend keine Festzeltrede mehr, ohne dass man als Zuhörer mit ideologischem Geschrei zu Speis und Trank belästigt wird.
MeinungWurst statt Wärmepumpe:Kulturkampf im Festzelt oder die essgestörte Politik
Kommentar von Sebastian Beck
Lesezeit: 1 Min.
