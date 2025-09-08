Meinung Wurst statt Wärmepumpe : Kulturkampf im Festzelt oder die essgestörte Politik Kommentar von Sebastian Beck 8. September 2025, 15:37 Uhr | Lesezeit: 1 Min.

Ein Prosit auf Fleisch und Wurst: Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (links) und Ministerpräsident Markus Söder auf dem Gillamoos. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Beim politischen Frühschoppen auf dem Gillamoos geht es wieder mal ums Essen. Warum einem das ideologische Geschrei zu Speis und Trank auch auf die Nerven gehen kann.

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback