14. Oktober 2018, 19:59 Uhr Es wird knapp Die Wackelkandidaten

Die FDP könnte zurückkehren ins Maximilianeum, nach der ersten Hochrechnung müssen die Liberalen aber noch zittern. Trotzdem herrscht Erleichterung

Von Anna Günther

Als um 18 Uhr die erste Hochrechnung durch die Eventlocation unweit des Münchner Olympiaturms hallt, ist die Erleichterung bei den Liberalen groß, aber durchaus fragil. Fünf Prozent, gerade so könnte es die FDP nach fünf Jahren Zwangspause mit elf Abgeordneten wieder in den Bayerischen Landtag geschafft haben. Spitzenkandidat Martin Hagen und Landeschef Daniel Föst liegen sich erleichtert in den Armen. Sie setzen wie ihre Anhänger auf drei Worte: "Tendenz nach oben." Die zweite Hochrechnung quittiert das Zelt mit euphorischem Jubel: 5,1 Prozent. Bei der dritten sind es wieder nur fünf Prozent. "Es wird sehr spannend heute Abend, so ist das bei der FPD", sagt Hagen. Die Liberalen stellen sich auf eine lange Nacht ein, bemühen die tapfer-positive Einstellung. Im Zelt hofft man auf die Briefwähler, die in Bayern bis zu 50 Prozent der Wähler ausmachen. Das endgültige Ergebnis könnte erst am Dienstag vorliegen.

"Frisches Bayern", mit diesem Slogan zog der Spitzenkandidat der Liberalen durchs Land. Im Frühjahr hatte sich Hagen, 37, junger Vater, gegen Ex-Landeschef Albert Duin, 65, durchgesetzt. Jung gegen Alt. Vom Lindner-Effekt sprachen manche. Aufbruchsstimmung wie 2017 im Bundestagswahlkampf wollte die bayerische FDP verbreiten, frischen Wind ins Maximilianeum bringen. Wie das zusammenpasst mit der Kandidatur alter Recken wie Ex-Focus-Chef Helmut Markwort, 81, oder den Ex-Ministern Martin Zeil und Wolfgang Heubisch? Die Minister wurden 2013 abgewählt, jetzt werben sie mit Expertise. Bekanntheit kann bei der Landtagswahl Stimmen bringen. Heubisch sitzt seit 2014 im Münchner Stadtrat, Markwort jeden Sonntag beim Stammtisch im Bayerischen Fernsehen, bis er die Sendung wegen seiner Kandidatur aufgeben musste.

Hagen will für diese Frische stehen, dabei ist er seit seinen Teenagerjahren Mitglied bei den Liberalen und hat den Doppel-Schock 2013 als Geschäftsführer der Bayern-FDP miterlebt. Die Partei flog nach einer Legislaturperiode mit gut drei Prozent wieder aus dem Landtag, kurz darauf auch aus dem Bundestag. Landesvorsitzende Sabine Leutheusser-Schnarrenberger trat zurück, die Partei setzte auf Erneuerung.

Die brachte dann ein Junggebliebener: Albert Duin wurde im November 2013 überraschend zum Landesvorsitzenden gewählt. Der Münchner Unternehmer gab der Bayern-FDP neues Selbstbewusstsein. Nach dem Wiedereinzug in den Bundestag im vergangenen Jahr gab er den Vorsitz dann an Föst, 42, ab. Offiziell heißt es, aus persönlichen Gründen. Aber man hört auch, dass die Partei seiner impulsiven Art überdrüssig geworden war und er Rücktrittsforderungen zuvorkam. Der Wunsch nach jungen Gesichtern ist groß bei den Liberalen. Dass Duin auf Platz zwei der Oberbayern-Liste mit den Jüngeren mithalten kann, versuchte er unter anderem mit einem Sprung vom Zehn-Meter-Turm in den Ammersee zu beweisen, natürlich dokumentiert auf Instagram, passend zum FDP-Slogan "German Mut statt German Angst". Wie die Grünen will die FDP Optimismus verbreiten. Nur nicht ganz so quirlig wie Spitzenkandidatin Katharina Schulze. Deren Naturell zog bei den Wählern offenbar mehr als die FDP.

Exakt eine Woche vor der Landtagswahl saß Duin schon mal Probe, drei Stühle mit seinem Namen drauf hatte er am Maxmonument aufgebaut, den Landtag im Rücken, die Abendsonne im Gesicht. Vom Parlament trennte ihn die Isar, die Bannmeile - und die Fünf-Prozent-Hürde. Am Sonntagabend sieht es nun so aus, als könnten die Liberalen ihr Ziel erreichen. Kaum stand das Ergebnis fest, fuhr Hagen in den Landtag.

Die CSU brauche einen Aufpasser, in der Regierung müsse mehr Vernunft herrschen, hatte Martin Hagen kurz vor der Wahl gesagt. Mitregieren, gestalten, das will die FDP. Diesmal wirklich. Nicht nur CSUler hatten der Partei vorgehalten, sich aus der Jamaika-Koalition im Bund weggeduckt zu haben und damit auch ein bisschen am Überdruss der Bayern an der großen Koalition schuld zu sein. "Sachlich war es richtig, aber wir haben das den Wählern nicht gut erklärt", sagt Bayernchef Föst.

Wenn die CSU den ersten Schock verwunden hat, werden die Sondierungsgespräche beginnen. Schwarz-Grün hätte eine deutliche Mehrheit, schon Minuten nach den Hochrechnungen, zeigte sich Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze offen. Auch ein Bündnis aus Freien Wählern und CSU wäre möglich und so stark, dass mancher im FDP-Zelt schon bangt, nicht gebraucht zu werden - falls es bei den fünf Prozent bleibt. Eine Koalition mit den Grünen wäre wohl spannender, es gibt mehr Reibungspunkte als Gemeinsamkeiten. Am größten sind die Gegensätze in der Asylpolitik. Eine Koalition mit den Freien Wählern und der FDP hätte mehr Gemeinsamkeiten, allerdings wird die CSU dann mehr Posten abgeben müssen.

Dass die Liberalen sich für den besseren Koalitionspartner halten, betonte Hagen regelmäßig. Schwarz-Gelb war das Ziel, wer sein Lieblingspartner in der CSU ist, demonstrierte Hagen am 21. September schon mal auf seinem Instagram-Account: Er steht auf der Leiter, hat ein Plakat aufgehängt, über der CSU. Auf Hagens steht: "Wer Ilse will, muss Markus abwählen. Beide Stimmen FDP."