Für Terroropfer und für Menschen, denen bei sogenannten Großschadensereignissen wie Amokläufen Leid angetan wurde, gibt es in Bayern künftig einen zentralen Ansprechpartner. Am Donnerstag berief Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) Erwin Manger in dieses neue Amt. Manger ist bereits Vizepräsident des Zentrums Bayern Familie und Soziales, einer Behörde die 2005 geschaffen wurde und in der unter anderem die Anträge auf Anerkennung eines Behinderungsgrades bearbeitet werden. Zu den neuen Aufgaben Mangers sagte Schreyer: "Wir wollen eine noch schnellere und unbürokratischere Betreuung der Opfer und ihrer Angehörigen sicherstellen."