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Erwin Huber wird 80Wie aus dem Wadlbeißer ein Querdenker im besten Sinne wurde

Lesezeit: 4 Min.

80 Jahre und kein bisschen leise: Der frühere CSU-Chef Erwin Huber mischt sich noch heute gerne in Debatten ein.
80 Jahre und kein bisschen leise: Der frühere CSU-Chef Erwin Huber mischt sich noch heute gerne in Debatten ein. Foto: Johannes Simon

Er war Generalsekretär, Minister, 40 Jahre lang Abgeordneter – und scheiterte als Parteichef. Erwin Huber hat die CSU über Jahrzehnte geprägt, inzwischen als Mahner von der Seite. Am Sonntag wird er 80 Jahre alt.

Von Johann Osel

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Es gibt auf Fußballplätzen häufig diese Riege älterer Herren, verdiente Spieler des Vereins, die nimmermüde von der Seitenlinie aus reinrufen. Da geht es um Aufstellung und Taktik, die Spieler auf dem Feld wissen um die Erfahrenheit der Oldies. Manche aber rollen genervt mit den Augen, andere sind unsicher, wie sie mit den Ratschlägen umgehen sollen. Frage also an Erwin Huber: Fühlt er sich wie einer der Herren an der Seitenlinie?

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Brief von Erwin Huber an die SZ-Redaktion
:„Die nominelle Opposition im Parlament konnten wir mühelos niederstimmen – die SZ erschien jeden Tag neu!“

Der frühere CSU-Chef Erwin Huber war in seiner langen politischen Karriere oft Thema in der Berichterstattung der „Süddeutschen Zeitung“ – nicht immer zu seiner Freude. Zum Jubiläum haben wir ihn um eine Erwiderung gebeten.

Von Erwin Huber

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