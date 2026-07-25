Er war Generalsekretär, Minister, 40 Jahre lang Abgeordneter – und scheiterte als Parteichef. Erwin Huber hat die CSU über Jahrzehnte geprägt, inzwischen als Mahner von der Seite. Am Sonntag wird er 80 Jahre alt.

Es gibt auf Fußballplätzen häufig diese Riege älterer Herren, verdiente Spieler des Vereins, die nimmermüde von der Seitenlinie aus reinrufen. Da geht es um Aufstellung und Taktik, die Spieler auf dem Feld wissen um die Erfahrenheit der Oldies. Manche aber rollen genervt mit den Augen, andere sind unsicher, wie sie mit den Ratschlägen umgehen sollen. Frage also an Erwin Huber: Fühlt er sich wie einer der Herren an der Seitenlinie?