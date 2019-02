14. Februar 2019, 20:26 Uhr Ersterschließung Städte fordern Klarheit bei Straßenbeiträgen

Der bayerische Städtetag fordert von der Staatsregierung eine Klarstellung zu Ersterschließungsbeiträgen von Straßen (Strebs). Abgeordnete des Landtags hätten den Eindruck erweckt, "dass Kommunen die Grundstückseigentümer grundlos und teilweise willkürlich abkassieren würden", heißt es in einer Mitteilung des Städtetags. Es geht dabei um Altfälle, also um Straßen, deren erste Herstellung bis zu 25 Jahre zurückliegen kann, und die jetzt erst offiziell fertiggestellt werden. Kommunen können die Kosten für diese "Ersterschließung" bis zum 1. April 2021 auf die Anlieger umlegen.

Die Kommunen seien verpflichtet, diese Beiträge zu erheben, sagt Kurt Gribl (CSU), Vorsitzender des Städtetags und Oberbürgermeister von Augsburg. Einzelne Abgeordnete aber hätten den Eindruck erweckt, dass die Erhebung von Beiträgen im freien Ermessen von Gemeinden stehen würde. Unter diesen Abgeordneten ist Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler. Aiwanger hatte im Dezember darauf verwiesen, dass Bürgermeister Ersterschließungsbeiträge nicht abrechnen müssten. "Sie können, aber sie müssen nicht", sagte Aiwanger. So stehe es in einem Schreiben des Innenministeriums an die Gemeinden von Anfang November. "Es tut mir leid, ich will ja nicht, aber leider muss ich", diese Entschuldigung von Bürgermeistern gelte nun nicht mehr, sagte Aiwanger, räumte aber auch ein, dass viele von dieser neuen Regelung noch nichts mitbekommen hätten. Es sei der Wunsch der Staatsregierung, dass Kommunen in ihrer Entscheidung frei sind, ob sie abrechnen oder nicht, heißt es auch aus dem Innenministerium. Dies habe das Ministerium bereits mit zwei Schreiben aus den Jahren 2016 und 2018 zum Ausdruck gebracht. Um für vollkommene Klarheit zu sorgen, wollen die FW im Februar einen Entwurf zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes in den Landtag einbringen, in dem festgelegt werden soll, dass die Kommunen in ihrer Entscheidung völlig frei sind. Damit aber will sich der Städtetag nicht zufriedengeben. Wenn der Freistaat den Wunsch habe, dass Kommunen auf die Erhebung von Beiträgen verzichten, müsse "ein vollständiger Ausgleich der entstehenden Einnahmeausfälle durch den Freistaat Bayern gewährleistet werden", fordert Kurt Gribl.