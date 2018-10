19. Oktober 2018, 18:55 Uhr Erster Verhandlungstag Schweigen ist Konsens

Aus den Koalitionsverhandlungen zwischen CSU und FW soll zunächst nichts nach außen dringen, das ist ein Vertrauenstest. Klar ist, es geht um viel Geld

Von Wolfgang Wittl

Auf eines hat sich die Koalition, die Bayern bald regieren soll, am Freitag immerhin schon geeinigt. Um 13 Uhr wollen die Verhandlungsgruppen von CSU und Freien Wählern verabredungsgemäß in die einstündige Mittagspause aufbrechen. Und siehe da: Um kurz nach eins öffnen sich im Landtag die Türen von Saal 2, der die nächsten Tage zum schwarz-orangen Politiklabor umfunktioniert wird. Als Erster kommt Florian Streibl heraus, der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler. Er trägt ein breites Grinsen auf seinen roten Backen, wie so viele andere, die nach ihm kommen. "Mahlzeit", sagt Ministerpräsident Markus Söder glaubhaft gelassen. Und FW-Chef Hubert Aiwanger versichert auf die Frage, ob er entspannt sei: "Bin ich, bin ich."

Um zehn Uhr versammeln sich die beiden Delegationen. Die Freien Wähler kommen mit denselben sieben Personen, die bereits sondiert haben. Die CSU hat ihre Gruppe leicht modifiziert. Für Parteichef Horst Seehofer rückt der parlamentarische Geschäftsführer Tobias Reiß nach. Seehofer ist als Bundesinnenminister unabkömmlich in Berlin, seine Parteifreunde in München sehen nicht so aus, als bedauerten sie diesen Umstand. Auch Sozialministerin Kerstin Schreyer gehört erstmals dem CSU-Team an. Damit ist klar, worum es zum Auftakt geht. Aiwangers zentrale Forderung: kostenfreie Kitas.

Viel wird nicht bekannt aus der Runde, die Unterhändler bestehen den ersten Vertrauenstest. Aus den vier Wänden dringt nur, was so abgesprochen ist. Der Vormittag gehört dem weiteren Verhandlungsablauf und den Finanzen. Wer neue (und kostspielige) Projekte stemmen will, wie die Freien Wähler es vorhaben, muss wissen, wie viel Geld zur Verfügung steht. Schon Söder hat in seinen ersten sieben Regierungsmonaten geklotzt - jetzt könnten weitere hohe Summen fällig werden. Zwar haben sich beide Parteien schon bei den Sondierungen auf einen ausgeglichenen Haushalt und weiteren Schuldenabbau verständigt, doch Aiwangers Wünsche kosten Hunderte Millionen Euro. Etwa eine halbe Milliarde Euro haben die FW für ihr Ziel Gratis-Kitas veranschlagt. Bei ihrer Winterklausur waren sie von einer kostenlosen Betreuung von täglich fünf Stunden ausgegangen. Wie hoch die Kosten im Detail sind, weiß niemand. Das müssen erst Spezialisten durchrechnen. Höhere Löhne für Erzieher, wie Aiwanger sie fordert, kämen noch dazu. Ob die CSU bereit ist, im Gegenzug Teile ihres Familiengelds aufzugeben, werden die Verhandlungen zeigen. Dieser Posten ist im Haushalt mit jährlich knapp 800 Millionen Euro veranschlagt. Weiterer Knackpunkt: Die Freien Wähler wollen Straßenausbaubeiträge rückwirkend zum 1. Januar 2014 erstatten.

Söder wird deutlich machen, welche seiner Projekte für ihn nicht verhandelbar sind. Finanzielle Spielräume wolle er nutzen, um auch "Schwerpunkte für die Zukunft" zu setzen, sagte er vor dem Treffen - etwa beim Umweltschutz und der Verkehrsentwicklung. Am Montag soll die nächste Runde stattfinden, der erste Zwischenbericht ist für Dienstag geplant.