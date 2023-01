In Ermreuth soll ein junger Mann aus dem rechtsextremistischen Milieu in der Neujahrsnacht die Scheibe einer jüdischen Begegnungsstätte eingeschlagen haben. Der Ort im Landkreis Forchheim ist historisch schwer belastet.

Von Olaf Przybilla, Ermreuth

Die Erstmeldung drei Tage nach Neujahr klang wenig spektakulär. Vermutlich in der Silvesternacht, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit, sei an der Synagoge in Ermreuth eine "Fensterscheibe zu Bruch" gegangen. Jetzt stellt sich heraus: Verantwortlich dafür soll ein 21 Jahre alter Deutscher sein. Nach SZ-Informationen ergaben sich bei den Ermittlungen Hinweise, dass er dem rechtsextremistischen Milieu zuzuordnen ist. Der Mann soll mit einer Kamera an der Synagoge aufgenommen worden sein.

Bürgermeister Martin Walz (CSU) bemüht sich hörbar, gelassen auf den mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Anschlag zu reagieren. Man lebe auch im Landkreis Forchheim nicht in einer "heilen Welt", sagt er. Jahrzehntelang habe man keinen solchen Vorfall im Ortsteil Ermreuth zu beklagen gehabt, nachdem die Gemeinde Neunkirchen am Brand 1994 die zwischenzeitlich als Lagerhalle für landwirtschaftliche Güter genutzte und schwer in Mitleidenschaft gezogenen Synagoge in ein Haus der Begegnung und Kultur verwandelt hatte. Dieses Kulturprojekt sei höchst erfolgreich und werde sehr gut angenommen. Insofern habe er sich nun schon gedacht, mit der Sache an der Synagoge konfrontiert: "Des gibt's doch nicht."

Walz weiß natürlich, mit welchen Assoziationen der 800-Einwohner-Ortsteil von Neunkirchen am Brand verbunden ist. Die Spuren der 1980 verbotenen Wehrsportgruppe Hoffmann führten hauptsächlich in den fränkischen Flecken Ermreuth, wo die paramilitärische Organisation ein örtliches Zentrum hatte. Der Bürgermeister weiß das natürlich. Sagt aber auch, dass Ermreuth in einem rechtsextremistischen Zusammenhang nun jahrzehntelang "nicht in Erscheinung" getreten sei. "Gott sei Dank", sagt Walz, sei man davon zuletzt "verschont geblieben".

Bis jetzt. Am Neujahrsmorgen hatte eine Spaziergängerin eine zerbrochene Fensterscheibe an der Synagoge entdeckt, direkt neben deren Eingang. Dort steht eine Sitzbank für Fußgänger, aus Sicherheitsgründen eigentlich nur im Sommer, an Silvester stand sie wohl auch dort.

Die erste kleine Synagoge von Ermreuth wurde 1738 erbaut. 1822 entstand am gleichen Platz ein neues, deutlich prächtigeres Haus aus Sandstein. Die Nazis schändeten und beschädigten das Haus schwer, trotzdem überdauerte es den Zweiten Weltkrieg.

Neun Jahre nach Kriegsende ging die Synagoge in den Besitz der örtlichen Raiffeisengenossenschaft über, die das Haus zur Lagerhalle umbaute, samt massiver architektonischer Veränderungen, innen wie außen. So wurde die Eingangstür durch ein großes Scheunentor ausgetauscht und das Haus in zwei Stockwerke geteilt. Zwar gehört die Synagoge seit 1974 dem Markt Neunkirchen am Brand, sie stand freilich auch anschließend noch beinahe anderthalb Jahrzehnte leer, inklusive Verfall. Immerhin das Dach wurde in den Achtzigerjahren saniert, wobei zahlreiche religiöse Schriften und rituelle Textilien gefunden wurden. Seit 1989 kümmern sich die Marktgemeinde und der Landkreis um die zwischenzeitlich schwer beschädigte Synagoge, fünf Jahre später wurde sie wiedereröffnet. Zum Teil auch für religiöse Zwecke.

Das Fenster, sagt eine Mitarbeiterin aus dem Umfeld der Synagoge, ist inzwischen provisorisch repariert. Die Wunde aber des mutmaßlichen Anschlags werde noch "lange offen bleiben", fürchtet sie. Im Laufe des Tages wollen Staatsanwaltschaft und Polizei Details bekannt geben.