8. Mai 2019, 18:58 Uhr Ermittlungen Der Besuch des unbekannten Mannes

Gibt sich der Landesschützenmeister als Kripo-Beamter aus? Ein Sportwaffen-Gegner hat ein seltsames Erlebnis

Von Hans Holzhaider

Die schwarzen Kreuze überziehen das ganze Land, von Cuxhaven und Rostock im Norden bis Lörrach und Bad Reichenhall im Süden. 250 Kreuze sind es, und jedes steht für einen Menschen, der seit 1990 von einem Sportschützen oder mit der Waffe eines Sportschützen getötet wurde - Selbsttötungen nicht mitgezählt. Der Amokläufer, der im April 2002 in einem Gymnasium in Erfurt sechzehn Menschen erschoss, war Mitglied in einem Schützenverein. Der Mann, der in der Silvesternacht 2015 in Unterschleichach die elfjährige Janina erschoss - ein Sportschütze. Der "Reichsbürger", der im Oktober 2016 in Georgensgmünd einen Polizeibeamten erschoss - ein Sportschütze.

Ralf Husemann, 74, ist Vorsitzender eines Vereins, der es sich zum Ziel gesetzt hat, solche Taten zu verhindern, oder wenigstens zu erschweren. Der Verein heißt "Keine Mordwaffen als Sportwaffen!" und will erreichen, dass in Schützenvereinen nicht mehr mit halbautomatischen und anderen tödlichen Waffen geschossen werden darf, vor allem also mit solchen, mit denen man mehrmals hintereinander schießen kann, ohne zu repetieren oder nachzuladen. Das Magazin einer Glock 17 zum Beispiel, die der Täter in Erfurt benutzte, fasst bis zu 33 Patronen; die Glock 34, die der "Reichsbürger" in Georgensgmünd benutzte, ist eine speziell für Sportschützen optimierte Version dieser Pistole.

Husemann war, ehe er 2010 in den Ruhestand ging, Redakteur der Süddeutschen Zeitung, zuletzt unter anderem verantwortlich für die Seite Politisches Buch. So lernte er den Autor Roman Grafe kennen, der sich den Kampf gegen tödliche Waffen in Schützenvereinen quasi zum Lebensinhalt gemacht hat. Nach dem Amoklauf eines 17-jährigen Schülers im März 2009 in Winnenden (er benutzte die Pistole seines Vaters, eines Sportschützen), gründete Grafe eine Initiative, um mehr Öffentlichkeit für dieses Anliegen herzustellen. Der 2012 gegründete gemeinnützige Verein unterstützt diese Initiative durch Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und finanzielle Hilfen für die Opfer von Straftaten. Der Verein hat nur wenige Mitglieder, aber viele Förderer - Schauspieler, Autoren, Lehrerinnen, Juristen, Polizeibeamte, Angehörige von Opfern von Amokschützen. Definitiv keine Unterstützer hat der Verein in den Reihen der Sportschützen. "Dabei haben wir nichts gegen Sportschützen", sagt Ralf Husemann. "Ich weiß, dass Schießen Spaß machen kann. Aber muss man mit Waffen schießen, mit denen man in einer halben Minute 30 Menschen töten kann?"

Direkten Kontakt mit Vertretern der Sportschützen hatte der Vereinsvorsitzende Husemann bisher nicht - wenn man von einem Ereignis im Juni 2018 absieht, das ihm bis heute Rätsel aufgibt.

Es ist ein schöner Frühsommertag, Husemann sitzt im Garten seines Einfamilienhauses in München-Pasing und liest Zeitung. Da klingelt es. "Ein älterer Mann steht an der Gartentür", berichtet Husemann, "etwas korpulent, graumeliertes Haar, ein Hütchen, eine abgetragene Aktentasche in der Hand. Er schnarrt ,Kriminalpolizei', er wolle sich mal mit mir unterhalten." Husemann hatte in seinem Journalistenleben viel Kontakt mit Polizeibeamten; dass einer sich nicht vorstellt, auch keinen Ausweis zeigt, macht ihn stutzig, aber auch neugierig. Er lässt den Unbekannten eintreten. Der Mann zieht einen Brief aus seiner Aktentasche, wedelt damit herum, sagt, der Brief habe nicht zugestellt werden können, weil als Adressat nur der Name des Vereins angegeben sei, dieser aber nicht am Briefkasten stehe. Was die Polizei damit zu tun habe? Keine Antwort. Ob er ihm den Brief denn nun geben könne, fragt Husemann. Nein, nein, sagt der angebliche Kriminaler, der werde jetzt an den Absender zurückgeschickt. Dann erkundigt er sich angelegentlich nach dem Verein, was der denn so mache, ob er auch Spenden bekomme, vielleicht auch Bußgelder von Gerichten? Husemann wird nun zunehmend unwirsch. Da steht der Mann auf, murmelt, er habe noch anderes zu tun, und stapft grußlos davon.

Eine unheimliche Begegnung der dritten Art? Husemann ruft sofort die Polizeiinspektion Pasing an: Ob die jemanden geschickt hätten? Nein, haben sie nicht. Sie verweisen an die Kriminalpolizei. Auch dort ist die Auskunft: negativ. Das war kein Kriminalbeamter. Man rät Husemann, Anzeige zu erstatten. Das Auftreten falscher Polizisten ist aktuell ein heißes Thema; gerade hat Münchens Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins eindringlich vor Ganoven gewarnt, die sich als Polizisten ausgeben und meist ältere Bürger um ihre Ersparnisse bringen. So einer war der falsche Kriminaler bei Husemann offensichtlich nicht, aber Amtsanmaßung, sagt der echte Kriminaler, nehme man in jedem Fall sehr ernst, darauf stehen bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe. Husemann wird ins Polizeipräsidium gebeten, um sich Fotos anzuschauen. An die 400 Porträts amtsbekannter Straftäter werden ihm vorgelegt, seinen geheimnisvollen Besucher erkennt er auf keinem der Fotos.

Dann geschieht lange Zeit gar nichts. Aber Anfang November 2018 stößt Ralf Husemann beim Surfen im Internet ganz zufällig auf ein Foto, das ihn elektrisiert: Das ist er! Kein Zweifel möglich, beteuert Husemann, es sei denn, das sei ein eineiiger Zwillingsbruder: Das runde Gesicht, die markante Nase, der Schnauzbart, die kurzen, graumelierten Haare - das ist der falsche Kriminalpolizist, wie er leibt und lebt. Ihm wurde gerade, lautet der Text zum Foto, der Goldene Ehrenring der Stadt München verliehen. Es ist Wolfgang Kink, 70, Erster Landesschützenmeister, also Präsident, des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB), und Vizepräsident des Deutschen Schützenbundes (DSB), Träger des Bundesverdienstkreuzes, des Bayerischen Verdienstordens und so vieler Ehrenringe und Ehrennadeln, dass er ein Schmuckgeschäft damit aufmachen könnte. Als weiteres Indiz dafür, dass er tatsächlich auf seinen Besucher gestoßen ist, wertet Husemann das Ergebnis einer kurzen Internetrecherche: Kink war bis zu seiner Pensionierung 2008 Kriminalhauptkommissar im Münchner Polizeipräsidium. Gleich am nächsten Tag schreibt Husemann eine E-Mail an den Sachbearbeiter bei der Kripo: Er sei sich "sehr sicher", dass er den falschen Polizisten identifiziert habe.

Wolfgang Kink ist ein Vereinsfunktionär alter Schule: Umtriebig, hervorragend vernetzt, machtbewusst. Er repräsentiert in Bayern fast eine halbe Million Vereinsmitglieder, und er weiß, wie man dieses Kapital politisch nutzbar macht. "Am Wahltag wird abgerechnet", warnte er einmal die bayerischen Politiker, als es um irgendeine drohende Änderung der waffenrechtlichen Vorschriften ging. "Ohne die Schützen und ihre Verbündeten - Fischer, Jäger, Trachtler - wird niemand die höheren Weihen bayerischer Politik erfahren!" Und die Politiker ihrerseits wissen, wie man sich dieses Wählerpotenzial warm hält. Beim Neujahrsempfang des BSSB im Februar 2019 mahnt Kink eine stärkere Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit seines Verbandes an, und kann binnen zehn Minuten die Ernte einfahren. "Hubert, es geht um 50 000 Euro, ich glaub, das könn'ma ...", säuselt Ministerpräsident Markus Söder augenzwinkernd ins Mikrofon, und sein Stellvertreter Hubert Aiwanger ergänzt glucksend: "... mir zwoa entscheiden". Jubelnder Beifall der Schützen.

Wolfgang Kink nach seinem mutmaßlichen Besuch bei Ralf Husemann zu befragen, erweist sich als nicht ganz einfach. Eine E-Mail mit der Bitte um ein Gespräch bleibt tagelang unbeantwortet, dann meldet sich der Geschäftsführer des BSSB: Herr Kink habe ihn beauftragt zu erforschen, worum es denn gehe. Es geht um ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Amtsanmaßung. Am nächsten Abend ist dann tatsächlich Wolfgang Kink am Telefon. Ein Besuch bei Herrn Husemann? "Ich kenne keinen Husemann, und ich habe ihm auch keinen Besuch abgestattet." Er hat sich auch nicht als Kriminalpolizist ausgegeben? "Mit Sicherheit nicht. Wenn ich das gemacht hätte, würde ich auch dazu stehen. Das ist mir alles völlig unbekannt." Ende des Gesprächs.