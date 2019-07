30. Juli 2019, 18:51 Uhr Erlangens OB "Ein Vorkaufsrecht wäre wirklich wichtig"

Florian Janik wollte im Westen der Stadt mehrere Tausend Wohnungen schaffen, darf aber nicht. Was kann er sonst gegen hohe Mieten tun? Ein Gespräch über Wachstum und alte Bausünden

Interview von Claudia Henzler

Wer in Erlangen nach einer Wohnung sucht, braucht gute Nerven. Trotzdem haben sich die Erlanger Bürger in den vergangenen zwei Jahren zweimal gegen große Neubauprojekte ausgesprochen. Wie kann sich die Stadt überhaupt noch entwickeln?

Erlangen hat eine hübsche Innenstadt und eine grüne Siedlung auf dem Burgberg. Drum herum aber sieht die Stadt aus wie ein städtebaulicher Unfall. Ärgern Sie sich manchmal über die Politiker der Sechzigerjahre, die das verbrochen haben?

Florian Janik: Nein, von einem städtebaulichen Unfall würde ich nicht sprechen. Ich bin ja in Erlangen aufgewachsen, kenne die Stadt also nicht anders - und ich mag sie so wie sie ist. Erlangen bietet viel Lebensqualität und Grün in allen Stadtteilen. Natürlich gibt es die ein oder andere Bausünde. In der Innenstadt wurden zum Beispiel einige Häuser abgerissen und durch moderne Bauten ersetzt. Das würde man heute mit Sicherheit nicht mehr so tun.

Die Hochhaussiedlungen am Kanal oder in Erlangen-Bruck stören Sie weniger?

Nein, die empfinde ich nicht als Unfall. Es gab übrigens auch sehr viel gelungene Stadtentwicklung, gerade in den Achtziger- und Neunzigerjahren. Im Stadtteil Büchenbach hat man etwa sehr bewusst gemischte Viertel geschaffen, mit Geschosswohnungsbau, Reihen- und Einzelhäusern, was dazu geführt hat, dass auch die Bevölkerung sehr durchmischt war. Das war schon zukunftsweisend. Mitte der Neunzigerjahre wurden dann jedoch große Reihen- und Einzelhaussiedlungen entwickelt, was ich tatsächlich als Verschwendung kostbarer Fläche empfinde.

Sie meinen das Entwicklungsgebiet "Erlangen West II" in Büchenbach. Dort entstehen noch immer Neubaugebiete.

Ja, und da greifen wir auch korrigierend ein. In den drei noch ausstehenden Baugebieten reduzieren wir den Anteil der Reihen- und Einzelhäuser zugunsten von Geschosswohnungsbau und geförderten Wohnungen. Ein Gebiet wird im Moment bebaut, beim zweiten läuft die Vermarktung und beim dritten hat der städtebauliche Wettbewerb begonnen.

Sie hatten vor, direkt anschließend ein weiteres Entwicklungsgebiet anzugehen: "Erlangen West III" mit bis zu 4500 Wohnungen. Das wurde 2018 durch einen Bürgerentscheid verhindert. Ist die Zeit des Wachstums vorbei?

In dem Gebiet West III war die Stadtentwicklung über Jahrzehnte weiter angedacht. Ich halte es nach wie vor für richtig. Aber wenn man in der Demokratie Entscheidungen verliert, dann ist es so. Wir haben in Erlangen kein anderes größeres Entwicklungsgebiet mehr. Es gibt da keinen Plan B. Im Stadtwesten könnte es nur weitergehen, wenn die Bürger irgendwann sagen: Wir wollen es jetzt doch. Das sehe ich im Moment nicht. Das Votum bedeutet, dass wir im nächsten Jahrzehnt nicht mehr in dem Ausmaß zusätzlichen Wohnraum schaffen können, wie es eigentlich notwendig wäre. Umso größer ist die Herausforderung, dass wir auf den verbleibenden Flächen so viel günstigen Wohnraum schaffen wie möglich, und dass wir die Flächen, die wir jetzt bebauen, intensiv nutzen. Die Fläche der Stadt ist ja nicht vermehrbar.

Bis in die Siebzigerjahre ist Erlangen explosionsartig gewachsen. Seitdem verläuft auch die Autobahn 73 mitten durchs Stadtgebiet. Östlich davon befinden sich das Zentrum (im Bild rechts oben) und die wichtigsten Standorte von Siemens und der Universität. Westlich der Autobahn und vom Zentrum durch die Regnitzauen getrennt, liegt der Stadtteil Alterlangen. Noch weiter westlich (jenseits des Main-Donau-Kanals) beginnt der Stadtteil Büchenbach. (Foto: Luftaufnahmen Frankenair)

Was haben Sie stattdessen vor?

Wir werden in den nächsten Jahren an der ein oder anderen Stelle abrunden und Lücken schließen. Und der Druck auf Nachverdichtung wird weiter zunehmen.

Die Stadtverwaltung geht von einem Bedarf von 500 neuen Wohnungen pro Jahr aus. Für die nächsten Jahre ist das machbar. Aber danach haben Sie ein Problem.

Ja. Immerhin haben wir es im letzten Jahr geschafft, dass wir wieder mehr geförderte Wohnungen hatten als im Jahr davor. Wir waren über Jahre hinweg im Sinkflug, weil alte Wohnungen aus der Bindung fallen. Die meisten geförderten Wohnungen baut unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau. Die bleiben auch dann günstig, wenn sie aus der Sozialbindung fallen. Aktuell hält die Gewobau gut 8000 Wohneinheiten, mit dem Neubauprogramm, das wir 2014 angeschoben haben, werden wir das bis zum Jahr 2021 auf gut 9000 Wohnungen steigern. Und die Umlandgemeinden bauen jetzt mit Unterstützung unserer Wohnungsbaugesellschaft ebenfalls geförderte Wohnungen.

Die Gewobau stockt gerade ein ganzes Wohngebiet um zwei Stockwerke auf. Dagegen haben die Mieter laut protestiert.

Das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Man verändert da das unmittelbare Wohnumfeld der Menschen, das macht natürlich erst mal Angst. Der Weg führt über viele Gespräche und über Beteiligung. Die Gewobau hat einen runden Tisch eingerichtet, an dem zum Beispiel darüber geredet wurde, wie die Außenanlagen gestaltet werden. Mittlerweile sehen die Mieter, dass die ersten sanierten Wohnungen und Aufstockungen toll geworden sind und dass wir unser Versprechen halten, die Mieten um maximal einen Euro pro Quadratmeter zu erhöhen. In direkter Nachbarschaft schaffen wir auch mehr Infrastruktur von Kitas bis hin zu Sportflächen. In dem Gebiet wohnen ja künftig 400 Menschen mehr, fast doppelt so viele wie bisher.

In einem anderen Wohngebiet im Südosten Erlangens sollen durch Nachverdichtung 750 zusätzliche Wohnungen entstehen. Auch das dürfte nicht allen gefallen.

Das ist die Siedlung eines privaten Wohnbauunternehmens und es gab dort bereits zusätzliches Baurecht, da haben wir begrenzten Einfluss. Wir haben die Wohnungsgesellschaft aber zu bestimmten Dingen verpflichtet, zum Beispiel dazu, 25 Prozent geförderten Wohnraum zu schaffen. Es gab dort auch ein Wettbewerbsverfahren, und die Mieterinitiative war eingebunden. Auch dort wird soziale Infrastruktur entstehen. Mieterhöhungen können wir im frei finanzierten Bereich als Stadt aber leider nicht verhindern. Da wäre der Bundesgesetzgeber gefordert, schärfere Regeln zu beschließen.

Sind Nachverdichtungsprojekte der Weg aus der Wohnungsmisere?

Unglaublich viel Potenzial gibt es dafür in Erlangen nicht. Dass wir Nachverdichtung über Bebauungspläne regeln und es schaffen, dabei sozialen Wohnbau rauszuholen, ist der Idealfall. Viel häufiger passiert etwas, was keine gute Entwicklung ist: In einigen Vierteln stehen sehr kleine Häuser auf großen Grundstücken. Wenn die verkauft werden, nutzen Bauträger diese Grundstücke oft maximal aus. Das ist ihr gutes Recht, aber der Wohnraum, der dort entsteht, ist fast ausschließlich hochpreisig. Da haben wir als Kommune bis heute überhaupt keine Handhabe. Wir bräuchten auch dort Instrumente, um zu sagen: Wenn du das schon machst, dann musst du anteilig günstigen Wohnraum anbieten.

Wie könnte so ein Instrument aussehen?

Bisher orientiert sich das Baurecht an der Bebauung des Umfelds. Wir bräuchten eine Regelung, die besagt: Wenn das Bauvolumen maßgeblich steigt, dann wird die Pflicht ausgelöst, auch geförderten Wohnraum zu schaffen. Aber das ist ein weiter Weg dahin. Denn letztlich ist das ein Eingriff in das Eigentumsrecht. Noch besser wäre es, wir würden als Kommune intensivere Vorkaufsrechtsmöglichkeiten haben. Die kommunalen Spitzenverbände fordern das ebenfalls. Ein Vorkaufsrecht wäre wirklich wichtig.

Florian Janik, 39, ist in Erlangen geboren und hat dort Sozialwissenschaften studiert. 2002 ging er für die SPD in den Stadtrat. 2014 gewann er die Stichwahl gegen CSU-Amtsinhaber Siegfried Balleis. (Foto: Stadt Erlangen)

Die Stadt ist durch die A 73 zerschnitten. Zumindest dieses Erbe aus den späten Sechzigerjahren stört Sie doch auch.

Die Autobahn ist wirklich extrem lästig. Sie durchtrennt die Stadt, ist laut und schmutzig. Drum herum leben Tausende Menschen. Wir sind schon auf dem Weg, Stadtreparatur zu betreiben und wollen mittel- oder langfristig einen Deckel über die Autobahn setzen. Aber das ist ein Megaprojekt, das die Stadt allein finanziell nicht stemmen kann.

Bisher heißt es, der Deckel habe nur eine Chance, wenn die Autobahn sechsspurig ausgebaut wird, was im Bundesverkehrswegeplan nicht mit hoher Priorität vorgesehen ist. Sind Sie da zu defensiv?

So weit durch die Tür wie im Moment waren wir noch nie, weil wir das Thema forciert haben, übrigens in Zusammenarbeit mit dem bayerischen Innenminister. Wir sind die ersten Schritte ziemlich schnell und konsequent gegangen, haben eine Machbarkeitsstudie vorgelegt und werden alles daran setzen, dass wir bei der Prüfung des Bundesverkehrswegeplans in zwei bis drei Jahren zumindest das Planungsrecht bekommen. Im Zeitalter von Klimawandel ist es allerdings schon ein bisschen anachronistisch, dass nur der Ausbau der Autobahn Lärmschutz ermöglicht. Da würde ich mir wünschen, dass der Bund seine Gesetze verändert. Am liebsten wäre mir der Deckel ohne den Autobahnausbau.

Die Erlanger haben noch ein anderes, von Ihnen gewünschtes Projekt verhindert: Die Landesgartenschau mit anschließender Bebauung des Großparkplatzes zwischen Bahnhof und Autobahn. Dort sollte ein urbanes Wohnviertel entsteht.

Beim Bürgerentscheid wurde über die Landesgartenschau entschieden und nicht über das Projekt Großparkplatz an sich. Wir gehen das jetzt an und beginnen einen städtebaulichen Wettbewerb. Der Veränderungsdruck auf dieses Gebiet ist groß: Wir haben da ein marodes Parkhaus, das keine zehn Jahre mehr stehen wird. Und die Stadt-Umland-Bahn wird an einem Ende verlaufen. Deshalb brauchen wir jetzt einen ordentlichen Rahmenplan.

Manche Bürger hatten Sorge, dass Stellflächen verloren gehen - obwohl am Rand mehrere Parkhäuser vorgesehen waren.

Der Großparkplatz ist wichtig, um die Innenstadt zu entlasten. Aber ungefähr die Hälfte der Stellflächen des gesamten Großparkplatzes befinden sich in dem bestehenden Parkhaus. Da sieht man schnell, dass es möglich ist, mehr Parkplätze und Raum für Wohnen zu schaffen.

Siemens baut im Süden der Stadt einen neuen Campus mit Büros, Laboren und Wohnungen. Eine gute Veränderung?

Andere Städte sind für den Wandel durch ein Tal der Tränen gegangen, weil sie ganze Industriezweige verloren haben. Wir erleben in der Tat einen großen Wandel, der die Stadt für die Zukunft aufstellt - und das ohne Tal der Tränen. Das ist grundsätzlich sehr positiv, weil sich damit der größte Arbeitgeber dieser Stadt an den Standort bindet. Klar, der neue Siemenscampus wird die Stadt verändern. Wir haben in zehn, fünfzehn Jahren eine Schwerpunktverlagerung in Richtung Süden. Dort entsteht ja ein echter neuer Stadtteil, wo bisher ein abgezäuntes Betriebsgelände war.

Wird Erlangen weiter zersplittern?

Ich empfinde Erlangen nicht als zersplittert. Wir haben das große Glück, dass unser Stadtzentrum tatsächlich das Stadtzentrum aller Bürgerinnen und Bürger ist. Auch die Büchenbacher sind regelmäßig in der Innenstadt. Der Siemenscampus ändert daran nichts. Und wir werden die frei werdenden Räume in der Innenstadt nutzen. Dort wird sich die Friedrich-Alexander-Universität weiter ausdehnen. Auch das wird die Stadt verändern und für eine Belebung sorgen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass der Wegzug von Siemens aus der Mitte dadurch kompensiert wird.