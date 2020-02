Die Zahl der Fälle von Virusgrippe (Influenza) ist - überlagert von der Diskussion um das Coronavirus - in der vergangenen Woche in Bayern sprunghaft gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldete für die vierte Kalenderwoche 2020 bayernweit 2205 Grippefälle - die Hälfte davon in Oberbayern. In der Vorwoche waren 1184 Grippefälle gemeldet worden, in der zweiten Kalenderwoche nur 592 und in der ersten Woche 277. In den ersten vier Wochen 2020 kam es damit zu 4258 Fällen von Influenza. Das sind rund 1400 Fälle mehr als vor einem Jahr. Damals waren bayernweit 2846 Menschen an Grippe erkrankt.