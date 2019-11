Die Nierenforschung am Universitätsklinikum Erlangen erhält eine Förderung von einer Million Euro. Damit unterstützen die Else Kröner-Fresenius-Stiftung und die Eva Luise und Horst Köhler Stiftung für Menschen mit Seltenen Erkrankungen das Erlanger Konzept für die Ausbildung von Medizinern. Mehr als die Hälfte aller deutschen Unikliniken hätten sich für die Förderung beworben, teilte die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg am Donnerstag mit. Am Ende setzten sich die Unikliniken Erlangen und Dresden mit ihren Ideen für ein Forschungskolleg durch. An dem Dresdner Kolleg sind auch die Universitäten München und Würzburg beteiligt. Insgesamt zwölf junge Mediziner sollen dort in der Forschung und Behandlung von seltenen Erkrankungen geschult werden. Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) gratulierte zu der Förderung.