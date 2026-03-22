Ein siebenjähriger Junge ist gestorben, nachdem ein umstürzendes Fußballtor auf einem Sportplatz ihn lebensgefährlich verletzt hatte. Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge noch vor dem Spielbeginn Der Unfalltod eines Siebenjährigen auf einem Fußballplatz in Erlangen beschäftigt Ermittler und hat große Trauer ausgelöst.

Während die Untersuchungen von Polizei und Gutachter laufen, versammelten sich am Sonntag zahlreiche Menschen auf dem Vereinsgelände. In einem kurzen Trauerakt legten sie an einer Mauer Blumen nieder.auf einem Sportplatz im Erlanger Gemeindeteil Bruck. Das Kind kam am Samstagnachmittag noch in ein Krankenhaus, wo es später seinen schweren Verletzungen erlag.

Auf einem Fußballplatz im Ortsteil Bruck trauern Vereinsmitglieder um einen siebenjährigen Jungen, der am Vortag von einem umgestürzten Tor lebensgefährlich verletzt wurde und später starb. Daniel Löb/dpa

Unterdessen wird der Unfall untersucht. Derzeit würden Zeugen befragt, sagte ein Polizeisprecher. Zudem untersuche ein Gutachter auch das Tor und die Verletzungen des Kindes, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Auf Basis der Ergebnisse müsse dann die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob Ermittlungen aufgenommen würden. Mit ersten Erkenntnissen rechnet der Sprecher erst im Verlauf der Woche.

Nach dem bisherigen Stand der Untersuchungen war am Samstag gegen 14 Uhr ein mobiles Tor umgestürzt und hatte den Siebenjährigen lebensgefährlich verletzt. Er starb später im Krankenhaus.

Zahlreiche Spiele abgesagt

Laut Bayerischem Fußballverband ist noch unklar, ob das Kind als Spieler oder Zuschauer auf dem Vereinsgelände war. Alle für den Sonntag geplanten Spiele der Junioren auf Kreisebene im Fußballkreis Erlangen/Pegnitzgrund wurden infolge des Unglücks abgesagt.

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„Wir sind alle tief erschüttert und fassungslos. Uns fehlen die Worte“, schreibt der Verband. Man wolle den Fußball ruhen lassen. „Die Fußball-Familie ist in Gedanken bei all denen, die begreifen müssen, was es in dieser Stunde einfach nicht zu begreifen gibt.“

Der Verein will sich laut Verband im Laufe des Tages äußern. Am Sonntagvormittag kamen zahlreiche sichtlich betroffene Menschen zum Vereinsgelände, darunter auch Kinder und Jugendliche, wie ein dpa-Fotograf berichtet.

Unfälle mit Toren sind grundsätzlich selten. In Deutschland gab es 2013 einen Fall in Hamburg, in dem ebenfalls ein Siebenjähriger durch ein umfallendes Tor erschlagen wurde. 2010 starb ein Zwölfjähriger im münsterländischen Nottuln. 2021 wurde ein Elfjähriger schwer verletzt. Auch in früheren Jahren und im Ausland gab es weitere ähnliche Unfälle.