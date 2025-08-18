Die mittelfränkische Polizei sucht nach einem Psychiatriepatienten, der nach einem genehmigten Ausgang am Samstag nicht in die forensische Psychiatrie in Erlangen zurückgekehrt ist. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, soll von dem 34 Jahre alten Mann keine Gefahr ausgehen. Er ist Patient im gesicherten Maßregelvollzug der Erlanger Klinik am Europakanal, wo psychisch und suchtkranke Straftäter auf Anordnung von Gerichten zur Behandlung untergebracht sind.

Wie die Bezirkskliniken Mittelfranken als Klinikträger mitteilten, habe der Mann im Rahmen seiner Therapie seit Jahresbeginn regelmäßig an Tagesausgängen teilgenommen, bislang ohne Beanstandungen. Wegen welcher Straftat er im Maßregelvollzug untergebracht wurde, sagte eine Sprecherin der Bezirkskliniken auf SZ-Nachfrage nicht, Datenschutz.

SZ Bayern auf Whatsapp : Nachrichten aus der Bayern-Redaktion – jetzt auf Whatsapp abonnieren Von Aschaffenburg bis Berchtesgaden: Das Bayern-Team der SZ ist im gesamten Freistaat für Sie unterwegs. Hier entlang, wenn Sie Geschichten, News und Hintergründe direkt aufs Handy bekommen möchten. ...

Auch ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken beantwortete Fragen zum Hintergrund des 34-Jährigen nicht. Weil er laut fachlicher Einschätzung der Klinik ungefährlich sei, werde nicht mit hoher Priorität nach ihm gefahndet. Sein näheres Umfeld und mehrere Adressen seien bereits überprüft worden, dort habe man den Mann aber nicht angetroffen.

Wie die Bild berichtet, soll es sich bei dem Mann um den Amokläufer von Ansbach handeln, der am 17. September 2009 mit einer Axt, vier Messern und fünf Molotowcocktails in sein Gymnasium eindrang und mehrere Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin teils schwer verletzte. Der zum Tatzeitpunkt 18-Jährige wurde 2010 wegen versuchten Mordes zu neun Jahren Jugendstrafe verurteilt. Das Gericht ordnete wegen einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit eine unbefristete Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Weder die Polizei noch der Klinikträger wollten sich auf Nachfrage zu dem Bild-Bericht äußern.

Der Vorfall aus Erlangen kommt zu einer Zeit, in der in Bayern über eine Änderung des Maßregelvollzugsgesetzes diskutiert wird. Vor einem Jahr hatten vier Patienten im Bezirkskrankenhaus Straubing einen Mitarbeiter als Geisel genommen, um auszubrechen. Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) kündigte Schritte für mehr Sicherheit an.