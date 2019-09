Erlanger Kneipenchor

Gegründet: 2018

Mitglieder: 80 (Aufnahmestopp)

Chorleiter: Sandra Schwarz

Besonderheit: Mitglieder von 20 bis 75 Jahren; tritt mit voller Band auf; fand die Chorleiterin nach einem Twitter-Aufruf über den Oberbürgermeister

Kleiderordnung: schwarze T-Shirts

Songbeispiele: "Video Killed The Radio Star", The Buggles; "Wenn Du Tanzt", Von wegen Lisbeth; "The First Cut Is The Deepest", Cat Stevens

Probenort: E-Werk Erlangen und Auswärtsproben in diversen Kneipen

Kneipenfaktor: trinken Haselnussschnaps vor jedem Auftritt