Der ehemalige Landesgeschäftsführer des bayerischen Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) klagt gegen seine Kündigung. Er war in der Affäre um einen mutmaßlichen millionenschweren Abrechnungsbetrug entlassen worden. In dem Verfahren sei ein Termin zur Güteverhandlung am 25. September bestimmt worden, sagte ein Sprecher des Arbeitsgerichts Nürnberg am Freitag. Der Kläger wehre sich gegen seine außerordentliche fristlose Kündigung. Vor drei Wochen hatte der ASB in seinem Rettungsdienst Manipulationen in Millionenhöhe eingeräumt. Der damalige Geschäftsführer und ein weiterer Mitarbeiter in der Landesgeschäftsstelle sollen mit Fantasiezahlen bei den Krankenkassen über Jahre überhöhte Kosten geltend gemacht haben. Dem Zwischenbericht eines vom ASB selbst beauftragten Wirtschaftsprüfungsunternehmens zufolge wurden "ungerechtfertigte Mehrkosten in einem mittleren einstelligen Millionenbereich abgerechnet".