In Franken entstand die "erste nationalsozialistische Hochschule im Reich". Warum sich die NS-Ideologie ausgerechnet in der Friedrich-Alexander-Universität so schnell verbreitete - und wie die Geschichte nun aufgearbeitet wird.

Von Olaf Przybilla

"Voraus zur Unzeit" ist der Titel eines Bandes über die Geschichte Coburgs. Er beschreibt, wie die Stadt 1929 zur ersten wurde, in der die NSDAP eine Stadtratsmehrheit zu erringen vermochte. Keine 80 Kilometer weit entfernt gelang es im selben Jahr dem NS-Studentenbund erstmals, die absolute Mehrheit in einem "Allgemeinen-Studenten-Ausschuss" herauszuschlagen. An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen fielen am 20. November 1929 insgesamt 14 von 25 Sitzen an die Früh-Nazis unter den Studierenden.